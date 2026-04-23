Rouvila Auttoisten kyläpäälliköksi ★

Auttoisten-Neroskulman kyläyhdistyksessä vaihtui sekä puheenjohtaja että sihteeri, kun pitkäaikaiset johtohahmot Erkki Avikainen ja Aila Heinäjoki siirtyivät syrjään. Sunnuntain 19.4. kyläkokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Esa Rouvila.

Heinäjoki on toiminut aikanaan puheenjohtajana kuusi vuotta ja sihteerinä 15 vuotta. Avikainen on ollut Auttoisten johdossa vuodesta 2015. Esa Rouvila oli myös ko­kouk­sen puheenjohtaja.

Erovuoroisista Juha Valonen, Juhani Kotka ja Armi Siltala valittiin uudelleen, uutena hallitukseen nimettiin Vesa Rouvila. Hallituksessa jatkavat Jaana Ahonen, Katariina Lahti-Leikas, Nelli Taavila ja Johanna Rouvila.

Yhdistyksen hallituksessa on perinteisesti ollut kesäasukkaiden, nuorison ja Neroskulman edustaja, mutta nyt ei siltä kulmalta saatu ketään. Heinäjoki vetosikin hallitukseen:

– Älkää unohtako Neroskulmaa.

Aila Heinäjoki sai uniikin kellon muistoksi pitkästä talkoorupeamastaan kyläyhdistyksessä.

Kyläkokouksessa päästiin luovuttamaan taas kerran yksi vauvarahakin, Juhani Kotkan ja Anna Vanha-Perttulan perheelle.

Maatalolla on seuraava tapahtuma jo ensi lauantaina, kun musiikkiteatteri Haikeet Kopsut tulee pitkästä aikaa Auttoisille. Toimintasuunnitelmassa on taas juhannustori, heinäkuussa leikkipuistotapahtuma. Aijakan Ajot jää ilmeisesti tänä vuonna väliin.

Auttoislaisetkin aikovat osallistua sahdinteon SM–kilpailujen talkoisiin 1.8. Elokuulle on suunniteltu myös luontopäivää. Joulukuussa on joulupuurotapahtuma.

Suunnitteilla on lisäksi ensiapukoulutusta ja Liikkuvan senioripisteen vierailu. Luonnonystä­vien kanssa on tapaaminen luontopolun kunnostamisesta. Kunnan valtuustoseminaari kokoontuu syksyllä Maatalolla.

Viime vuoden suurin ponnistus oli Maatalon piharemontti. Seuraavaksi on tarkoitus uusia terassi.

Merkittävä hanke on kylän uimarannan uudelleen avaaminen. Projekti on siinä vaiheessa, että nyt kylällä odotellaan Elinvoimakeskuksen kantaa asiaan.

Kyläyhdistyksen hallituksen edustaja osallistuu kylien kotisivujen uusimiseen liittyvään Leader–tilaisuuteen 5.5. Kyläläisten toivotaan liittyvän Whats­Appin talkooryhmään.

Uusiutuvan energian hankkeissa hiljaista

Kunnanjohtaja Juha Rehula kiitteli Auttoisten ja muidenkin kahdeksan kyläyhdistyksen vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet elinympäristönsä tulevaisuuden rakentamiseen.

– Nämä on tosi isoja kokouksia.

Tekeillä olevaan elinvoimaohjelmaan sisällytetään kylien viime vuonna valmistamat kyläsuunnitelmat. Samoin sinne tultaneen kirjaamaan kunnan ja kylien välisen yhteistyön periaatteet.

Uusiutuvan energian kaikissa neljässä hankkeessa on ollut hiljaista. Nyt maan hallitus on juuri esittänyt eduskunnalle uutta maankäyttölakia, jossa esitetään tuulimyllystä vähintään 1,25 km etäisyyttä asutukseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Tornimäen kaavan piti tulla kuntaan käsittelyyn tammikuussa, mutta siitäkään ei ole kuulunut aikoihin mitään. Aurinkoenergiahankkeita koskee lakiesityksen kohta, jossa yli 50 hehtaarin suuruisten aurinkovoimala-aluei­den on laadittava kaava.