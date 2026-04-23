Metsäkeskus inventoi ★

Suomen metsäkeskus toteuttaa Padas­joen alueella metsien­ inventointia, jonka tarkoituksena on päivittää ja tarkentaa alueen metsävaratietoja. Inventointi käynnistyi vuonna 2025 kaukokartoitusaineistojen hankinnalla.

– Inventointitiedon viimeistely on parhaillaan käynnissä, ja työ etenee vaiheittain eri puolilla kuntaa. Arviomme on, että alueen puustotiedot saadaan päivitettyä kuluvan kevään aikana, sanoo metsätiedon palvelupäällikkö Jussi Lappalainen.

– Metsien inventointi tarkoittaa metsien ominaisuuksien selvittämistä ja mittaamista nykyaikaisin menetelmin. Työssä hyödynnetään muun muassa lentokoneesta tehtävää laserkeilausta, ilmakuvia sekä maastossa tehtäviä koealamittauksia. Näiden avulla saadaan tietoa esimerkiksi puuston määrästä, puulajeista, metsien kehitysvaiheista ja kasvukunnosta.

Inventointitiedot muodostavat perustan Suomen metsäkeskuksen ylläpitämälle metsävaratiedolle. Ajantasainen metsävaratieto tukee metsänomistajien päätöksentekoa, metsien kestävää käyttöä sekä metsäalan neuvontaa ja palveluja. Tietoja hyödynnetään myös laajemminkin yhteiskunnassa.

Padasjoella inventointityö on käynnissä ja alueen kuviotietoja tuotetaan ja tarkennetaan parhaillaan. Inventointiin liittyvät työvaiheet voivat jatkua vielä eri aikoina, ja tiedot valmistuvat vaiheittain. Valmistuttuaan inventointitulokset päivitetään Suomen metsäkeskuksen järjestelmiin. Inventointien etenemistä voi seurata SMK:n kotisivuilta löytyvän karttapalvelun avulla.

Suomen metsäkeskus tiedottaa inventointihankkeen etenemisestä ja valmistumisesta lisää työn edetessä.