Padasjoen Vihreät kokoontui kevätkokoukseensa Kotiseututalolle 11.4. Toimintasuunnitelmaan kuuluu kunnallisen päätöksenteon seuraaminen ja kannanotto tarvittaessa.

– Pidämme tärkeänä, että keskeiset terveys- ja hyvinvointipalvelut säilyvät kunnassa ja että kunta suosii lähiruokaa. Tavoitteenamme on, että Padasjoen luonto ja ympäristö säilyvät kauniina ja monimuotoisina, mikä on tärkeää kuntalaisten viihtyvyyden, matkailun kehittämisen sekä ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta, todetaan toimintasuunnitelmassa.

– Padasjoella tulee jatkossakin tehdä, kehittää ja tiivistää yhteistyötä naapurikuntien kanssa.

Vihreiden aktiiveja kokouksessa: Eeva-Maria Tidenberg, Seija Karevaara ja Teea Hakulinen.

Paikallisyhdistys osallistuu tapahtumiin, joissa voi tiedottaa toiminnastaan ja viedä ”vihreää aatetta” eteenpäin. Vihreät seuraa Padasjoen ympäristöhankkeita. Jäsenhankintaa tehostetaan.

Padasjoen Vihreät on Vihreä Liitto -puolueen paikallisyhdistys, joka on perustettu lokakuussa 2003. Toiminta on ollut vähäistä, mutta virkistyi viimevuotisten kunta- ja aluevaalien myötä. Vaaleissa Eeva-Maria Tidenberg tuli valituksi varsinaiseksi kunnanvaltuustoon, varalle Seija Karevaara ja Eveliina Pykälistö, jonka muutettua pois tilalle tuli Teea Hakulinen. Tidenberg on teknisen lautakunnan jaoston varapuheenjohtaja ja Padasjoen edustaja maakuntahallituksessa.

Puheenjohtajana toimii Teea Hakulinen ja hallituksen jäseninä Seija Karevaara, Eero Karevaara ja Eeva-Maria Tidenberg sekä varajäseninä Salla Koukka ja Markku Mäkinen.