Torstaina huhtikuun 15. päivänä 1976 ★

Muuttovirta kulkee kohti kirkonkylää. Päijät-Hämeen maalaiskuntien muuttoliikkeestä vuonna 1974 on valmistunut tutkimus Päijät-Hämeen seutukaavaliitossa. Selvityksen perusteella voidaan tehdä havainto, että muuttoliike valikoi useimmiten lähtöalueiden nuoret työikäiset ja hedelmälliset ikäryhmät, joiden työpanos koituu tuloalueiden hyväksi. Näin ollen muuttoliikkeen vaikutus useimpien Päijät-Hämeen paikallis- ja kyläkeskusten ikärakenteeseen on epäedullinen muuttovoittoisten keskusten saadessa myös suhteellisesti enemmän työikäistä väestöä. Haja-asutusalueelle jäävät ikääntyneet, heikon ammatillisen koulutuksen saaneet ja muuttotappioalueilla syntyy asuntoinvestointien vajaakäyttöä sekä suhteessa muihin alueisiin kasvavaa terveys- ja sosiaalipalvelujen tarvetta. Muuttovirta suuntautui Padasjoella kuten useimmissa muissakin maalaiskunnissa yhteen kuntakeskukseen. Padas­joen kirkonkylän muuttovoitto oli tutkimusvuonna noin 150 henkilöä. Koko kunnan muuttovoitto oli 47 ihmistä. Vesijakoa lukuunottamatta kaikki paikalliskeskukset kärsivät muuttotappioita. Arrakoski 22, Auttoinen 10, Nyystölä 17 jne. Vesijaonkin muuttovoitto oli vain 2 ihmistä. Haja-asutuksen muuttotappio oli 18 henkilöä.

Paval Oy:ssä valetaan rautaa ja kurssitetaan työntekijöitä. Paval Oy:n valimohallissa Taulun teollisuusalueella on paiskittu töitä vakituisesti maaliskuun alusta lähtien. Toiminta ei kuitenkaan ole vieläkään täysitehoista, sillä osa koneasennuksista on kesken. Pavalissa valetaan harmaata valurautaa. Tuotteiden kappalepaino vaihtelee 100 grammasta aina 10 tonniin saakka, kertoo toimitusjohtaja Harri Salminen. Paval Oy toimii alihankkijana suomalaiselle konepajateollisuudelle.

Ahjolan väriä ei vielä päätetty. Padasjoen Sanomat tiedusteli rakennustoimistosta, mitkä ovat kunnan aikeet Ahjolan suhteen. Kunnan rakennusmestari Erkki Lehtinen sanoo, että Ahjolasta pyritään tekemään ”aika paljon vanhan mallinen”. Esimerkiksi ikkunat säilytetään entisenlaisina ja vanhat ikkunanvuorit asetetaan paikoilleen edelleen. Vanhoja hirsiseiniä ei voitu säilyttää, koska hirret olivat lahoja ja seinät melkein puoli metriä vinoja. Hirsien tilalle tulee seiniin raakalaudat ja ylä-osaan pystylaudoitus kuten ennenkin.