PadMu:n pikkujouluissa palkittiin menestyneitä ★

PadMu vietti jo perinteeksi muodostuneita pikkujouluja lauantaina 11.4. Modetissa.

– Ensin syötiin hyvät ruuat ja sitten seurasi virallisempi osuus. Eri jaos­tojen vetäjät kertoivat menneestä vuodesta, enduroporukka kiitteli muita jaoksia talkooavusta Päitsissä, kerrotaan Padasjoen­ Moottoriurheilijoista.

Enduromenestyksestä palkittiin Eero Kortelahti, maastoautopuolelta Anssi Perälä ja Manu Tamminen Manu Finland Trophy Retro luokkavoitto ja yleiskilpailun voitto sekä porrashaasteesta Otto Mertsalmi. Kelkkapuolen kovana talkoolaisena palkinnon sai Rajalan Auto eli jokamiesluokan kilpamenestyksestä palkittiin Juuso Suppula (jokamiesluokan SM-liigakilpailuissa joukkue-SM-hopeaa) ja Juho Suppula (jokamiesluokan SM-liigakilpailuissa joukkuesija neljäs).