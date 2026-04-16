MTK puhui elinvoimasta ★

MTK Padasjoella on vankka jalansija Padasjoen päätöksen­teossa. Kuntayhteistyötä lujitettiin entisestään kevät­kokouksessa torstaina 9.4., jossa kunnanjohtaja oli alustamassa elinvoimakeskustelua.

Kunnanjohtaja Juha Rehula kävi aluksi läpi tilinpäätöslukuja ja strategiaa.

– Elinvoimaohjelma tulee ainakin käsittelyyn kesäkuun valtuustoon, lupasi Rehula.

Hän haastoi MTK:laisia miettimään, millä tavoin maa- ja metsätalous sekä maaseutuyrittäjyys näkyy elinvoimaohjelmassa ja mikä on kunnan rooli elinvoiman edistäjänä. Valtuustoryhmille on lähdössä kysely aiheesta.

Kunnanhallituksen seminaarissa linjattiin toimialat, joihin Padasjoella tulevaisuuden työ syntyy: matkailu, uusiutuva energia ja maaseutu, joka sisältää maatalouden lisäksi laajasti puun hyödyntämisen.

Kunnan todettiin edistävän maaseudun kehittymistä ainakin kaavoituksen ja luvituksen kautta. Lähiruoan käyttäminen koulukeittiöissä on pieni, mutta tärkeä ele oikeaan suuntaan. MTK on tehnyt jo pitkään kouluyhteistyötä.

Yleisöstä huomautettiin, että ylipäänsä maatalouden säilyminen on tärkeää ja se, että tuettaisiin maatilojen jatkumista. Yhteistyön merkitystä korostettiin.

Jo MTK:n lehtikirjoituksessa 26.3. Padasjoen Sanomissa painotettiin kylien elinvoiman ja yrittäjyyden kulkevan käsi kädessä. Kylä pysyy asuttuna, kun aktiiviset yrittäjät tukevat monin tavoin asutusta ja mökkielämää. Kyläyrittäjät ovat aktiivisia myös kyläyhdistyksissä.

Toistaiseksi on yritystoimintaa riittänyt joka kylälle. Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan Padas­joel­la oli viime vuonna 53 maatalousyritystä, kolmisenkymmentä vähemmän kuin 15 vuotta sitten. Kokousväki epäili, että monikaan ei elätä itseään pelkästään maa- ja metsätaloudella.