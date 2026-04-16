Luonnonystävät mukana Geopark-polun suunnittelussa ★

Kullasvuoren alueel­le suunnitellaan uusi Geopark-polku. Polun suunnittelussa ovat mukana Padasjoen Luonnonystävät, Padasjoen kunta ja Salpausselkä Geopark.

Padasjoen Luonnonystävät piti kevätkokouksensa lauantaina 11.4. Kotiseututalolla. Viime vuonna juhlavuottaan viettäneellä yhdistyksellä on tällekin vuodelle tulossa retkiä ja sieninäyttely. Suoluontoon tutustutaan 2.5. Kurkisuolla.

Tänäkin vuonna valitaan Vuoden Luonnonystävä.

Luontopolkuja ylläpidetään, kunnostusta tarvitaan ainakin Auttoisten Jallinharjun polulle ja Kullasvuoreen. Toritulle on myös pyydetty luontopolkua. Arrakoskelle on reitti suunniteltu, opastaulut pitää vielä teettää ja pystyttää.

Padasjoen Luonnonystävät on Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua kunnan alueella. Toiminta on tarkoitettu myös kausiasukkaille ja paikkakunnalla vieraileville.

Yhdistyksen ykköstavoitteena on saada lisää jäseniä. Kuntalaisten asenteiden toivotaan muuttuvan niin, että kaikki ryhtyvät aktiivisiksi luonnonystäviksi.