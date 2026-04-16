Kunnan tilinpäätös lautakunnassa ★

Tarkastuslautakunnassa käytiin 7.4. Padasjoen kunnan tilinpäätöstä läpi. Vuoden 2025 arviointikertomuksen laadinta aloitettiin sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta: käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Lautakunta kokoontuu uudelleen 29.4. kokoamaan tilinpäätöskertomusta.
– Tehtävä on vaativa ja paneudumme asiaan joka näkökulmasta, sanoo puheenjohtaja Leena Hopeela-Juvonen.
– Olemme tämän ensimmäisen vuoden kuluessa paneutuneet viranhaltijoiden kuulemisiin ja heidän tuntoihinsa ja myös hyvinvointiin. Kuulemiset ovat olleet antoisia, noin tunti varattiin aikaa yhteen kuulemiseen.
Tarkastuslautakunta kokoontuu sovitusti kevään aikana ainakin kaksi kertaa. Kaikki lautakunnan jäsenet ovat osallistuneet jokaiseen kokoukseen.
Lautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.