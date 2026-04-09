Lankalauantai täyttyi kylien pääsiäistapahtumista ★

Pääsiäistä vietettiin ympäri Padasjokea lauantaina 4.4.

Auttoisten pääsiäi­s­mark­kinoilla Maatalolla oli lapsille pilkintää ja luontopolku.
Toritun pääsiäisriehassa Sepänmäellä lapsia oli paikalla noin 50 etsimässä pääsiäismunia pahnakasasta.
Keinuhongan tilan pääsiäi­sen vietossa lapsille oli muun muassa poniratsastusta ja kärryajelua sekä pääsiäismunasuunnistus.
Vesijaon TuoreTorin pääsiäisriehassa oli myös järjestetty lapsille pääsiäismunajahti.
