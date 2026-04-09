Lankalauantai täyttyi kylien pääsiäistapahtumista ★Kylät, Tilaajille, Yritykset / 9.4.2026 Pääsiäistä vietettiin ympäri Padasjokea lauantaina 4.4. Auttoisten pääsiäismarkkinoilla Maatalolla oli lapsille pilkintää ja luontopolku. Toritun pääsiäisriehassa Sepänmäellä lapsia oli paikalla noin 50 etsimässä pääsiäismunia pahnakasasta. Keinuhongan tilan pääsiäisen vietossa lapsille oli muun muassa poniratsastusta ja kärryajelua sekä pääsiäismunasuunnistus. Vesijaon TuoreTorin pääsiäisriehassa oli myös järjestetty lapsille pääsiäismunajahti.