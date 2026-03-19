Veteraanikuoron juhlalevyn voi ostaa omaksi ★

Padasjoen Sotaveteraanikuoro täytti 10 vuotta vuonna 1985 ja julkaisi sen kunniaksi juhlalevyn. 16-jäseninen kuoro koostui tuolloin pelkistä padasjokelaissotaveteraaneista.
– Nyt tehdyllä äänitteellä kuoro haluaa tarjota jälkipolvillekin mahdollisuuden tutustua kuoron ohjelmistoon. Samalla äänite on ”monumentti” Padasjoen sotaveteraanien mieskuoron olemassaolosta ja paikallisen sotaveteraanijärjestön yhdestä toimintamuodosta, kerrotaan levyn takakannessa.
Levyn kannessa ovat Paavo Virtanen, Niilo Vuorio, Tauno Myyrä, Antti Stranius, Eero Olsson, Ossi Suojala, Niilo Leivanto, Viljo Heinonen, Martti Eeva, Set Miettinen, Urpo Koivukoski, Olavi Suojala, Esko Pihkala, Urpo Korhonen ja Matti Luukko.
Kirjastossa on parhaillaan esillä veteraaniarkiston aarteita.