Sivistystoimen tilinpäätös hyväksyttiin ★

Padasjoen sivistyslautakunta hyväksyi viime viikon kokouksessaan myös sivistystoimen tilinpäätöksen.

Sivistyksen kulut vuonna 2025 olivat 4,8 miljoonaa ja tuotot 300 000 euroa. Opetushenkilöstöä oli 35 henkilöä, oppilaita 155 ja lukion opiskelijoita 37. Kuljetusoppilaiden määrä oli 96.

Alle kouluikäisiä lapsia oli 86. Varhaiskasvatuksessa oli 72 lasta, ja lasten kotihoidontukea sai 14.

Kirjastopalvelujen kokonaiskävijämäärä oli 37 456, josta kirjaston kävijöitä 35 671 ja Kotiseututalon tapahtumien ja näyttelyiden osallistujia 1785. Paikallislainaus kasvoi 2,3 % (vuonna 2024 lai­naus 36 342, 2025 lainaus 37 181). Kokonaislainaus kasvoi 5,15 % (2024 lainaus 39612, 2025 lainaus­ 41 653). Kirjastopalvelut tuotti 139 tapahtumaa, joista 39 oli lapsille tai aikuisille suunnattuja kirjallisuus- tai tiedonhakukoulutuksia. Näyttelyitä oli 12, digineuvontaa sai 98.

Kirjaston asiakasko­pioin­ti- ja -tulostusmaksuja korotetaan lähikuntien tasolle 1.4. alkaen. Skan­naus on edelleen maksuton.

Kotiseututalon vuokriin ja varauskäytäntöön tulee joitakin muutoksia elokuusta alkaen, mutta kahvion, juhlasalin ja koko talon käyttö yleishyödylliseen toimintaan säilyy maksuttomana padasjokelaisille sekä kuntalaisia palveleville yhdistyksille ja kolmannen sektorin toimijoille.