Musiikkiteatteri Maatalolle ★

Musiikkiteatteri Haikeet Kopsut saapuu esittämään komedian ”Siunattu salakapakka” lauantaina 25.4. Auttoisille.
Muutama vuosi onkin vierähtänyt viime esityksestä Maatalolla.
Näytelmän on käsikirjoittanut Erika Hasta ja ohjaa Merja Mutru. Riehakkaassa komediassa seurakunta etsii rahoitusta kattoremontille vaihtoehtoisin keinoin.
Esityksiä on yhteensä neljä. Ensimmäiset kaksi ovat Vääksyssä Aurinkovuoren koululla ja kolmas Liipolan monitoimitalo Onnissa.
Musiikkiteatteri Haikeet Kopsut on toiminut vuodesta 1999, jolloin Riitta Keinänen-Korpela ja Kari Korpela sen perustivat. Vuonna 2006 se rekisteröitiin yhdistykseksi Asikkalaan. Mukana on ollut näyttelijöitä myös Padasjoelta.
Puheenjohtajana toimii Päivi Sirén-Heikkinen, joka on tuttu kasvo myös Padasjoen teatterissa ja muissa alueen kesäteattereissa.