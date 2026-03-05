Torstaina maaliskuun 4. päivänä 1976 ★

Koivu Oy on toiminut yli 40 vuotta. – Ajat ovat parantuneet ja pahin lama-aika näyttää voitetulta, mutta sen myötä lisätyövoiman saanti tuottaa hankaluutta, kertoo toimitusjohtaja Ario Schildt Kasiniemen Koivu Oy:stä. Yrityksessä on tällä hetkellä n. 30 työntekijää, lisää tarvittaisiin kymmenkunta. Valtio on osaltaan vaikuttamassa tähän: yrityksen työntekijöitä oli hakemassa aravalainaa asunnon rakentamista varten, mutta sitä ei myönnetty haja-asutusalueelle. Tuotannosta 70 % menee ulkomaille. Tuotteet ovat vaihdelleet huonekaluista raakalautaan, sota-aikana tehtiin pilkkeitä. Tällä hetkellä tehtaan pääasialliset tuotteet ovat pensselinvarret ja puiset koivukepit. Koivu Oy on perustettu 1934, jolloin ryhdyttiin valmistamaan puisia kengänkorkoja.