Lapset pilkkivät Vesijaolla ★

Vesijaon TuoreTorilla pidettiin perinteisesti ”hiihtolomaviikkojen” latukahvilaa viime lauantaina 21.2., lisäksi lapsille oli järjestetty pilkkikilpailu, jossa kaikki osallistujat palkittiin.
Alle 5v sarjan voitti Alina Puupponen 15 cm. 6–10v sarjassa Valtteri Suntela 40 cm. 11–15v sarjassa voiton vei Kasperi Suntela 39 cm.
Pilkkijöiden lisäksi latukahvilalla kävi mukavasti asiakkaita, jotka tulivat ruokailemaan sekä hiihtämään. Vesijako-järven jäällä on noin viiden kilometrin latu, jota pääsee hiihtämään sekä vapaalla että perinteisellä tyylillä. Jäällä voi lenkkeillä, myös kävellen, luistelemaankin pääsee.
Latukahvila on auki myös tulevana lauantaina 28.2. Kahvilasta voi ostaa muun muassa kuumia juomia, keittoa, makkaraa ja munkkeja.