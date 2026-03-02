Veteraaniarkiston aarteita esille kirjastoon

Padasjokelaisten sotaveteraanien jäämistöä on talletettu tuleville sukupolville Padasjoen Kirjapainon kiinteistöön Teletalolle. Yrittäjä Heikki Koskinen on omalla kustannuksellaan kunnostanut tilat veteraaniarkistoa varten ja huolehtinut maksutta sen ylläpidosta. Veteraaniesineistöä on tallella runsaasti aina pöytäkirjoista ja kunniamerkeistä vanhoihin asepukuihin ja karttoihin.

Nyt esille asetetut esineet eivät tiettävästi ole koskaan aiemmin olleet missään esillä. Näyttely on katsottavissa kirjastossa maaliskuun ajan.