Tornimäestä viimein väliaikatietoja ★

Tornimäen tuulivoimahankkeesta ei ole kuulunut mitään pitkään aikaan. Kysyimme uudelta projektipäälliköltä, missä mennään.

– Hanke siirtyi Fortumille ABO Energyltä osana isoa, 4,4 GW:n tuulivoimahankekauppaa 28.11.2025, sanoo Elina Arponen Fortumilta.

– Tornimäen hankkeessa on viimeisimpänä päättynyt ympäristövaikutusten arviointimenettely ja myös hankkeen kaavoitus on aloitettu. Me tutustumme täällä Fortumilla hankkeeseen ja YVA-selostuksesta saatuun palautteeseen sekä teemme mahdollisia muutoksia hankkeen voimalasijoitteluun ennen kaavaluonnoksen valmistelun aloittamista. Tällä hetkellä hankkeessa ei ole varsinaisesti uutta kerrottavaa, mutta kun sen aika on, tulemme pitämään yleisötilaisuuden Padasjoella.