NYT-aluetapahtumassa kolme padasjokelaisyritystä ★

Hämeenlinnassa järjestetään joka vuosi NYT Uskalla Yrittää -aluetapahtuma ja myyntimessut. Tänä vuonna tapahtumapäivä oli 12.2.

Kilpailussa oli mukana 37 yritystä ja noin 100 nuorta Kanta- ja Päijät-Hämeestä. Kilpailijat olivat perus- ja toisen asteen opiskelijoita, jotka ovat tänä vuonna mukana koulunsa NYT Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa.

Padasjoelta koulun yrityksistä tapahtumaan lähti kolme yritystä. Näistä kaksi eli Pohjolan harmonia NYT ja PadasBaker NYT osallistuivat sekä kilpailuun että myyntimessuille, ja FromS NYT myyntimessuille.

Parhaan perusasteen palkinnon sai Pohjolan harmonia NYT eli Crista ja Leo Mäkinen.

Tapahtumassa nuorilla oli mahdollisuus saada uusia kokemuksia ja taitoja myymällä tuotteitansa ja palveluitansa sekä osoittaa omaa yrittäjyysosaamistaan osallistumalla kilpailuun. Yrityksillä oli myös mahdollisuus pitää 60 sekunnin pituinen pitchauspuhe, josta sai tuomaristolta välittömästi palautetta.

Kaikki pitchauspuheet kuunnellut yrittäjyyskasvatuksen opettaja Marja-Riitta Tikkala kommentoi, että pitchaajien taso oli selvästi noussut aiemmista vuosista ja puheista kuuli, miten niihin oli panostettu ja miten puheita oli myös harjoiteltu.

Kilpailua tuomaroi kahdeksan elinkeinoelämän asiantuntijaa, jotka jakoivat päivän päätteeksi seitsemän palkintoa eri kategorioista. Parhaan perusasteen palkinnon sai hienosti padasjokelainen Pohjolan harmonia NYT, jota pyörittävät sisarukset Crista ja Leo Mäkinen. Heidän yrityksensä tarjoaa musiikkiesityksiä erilaisiin juhliin ja tapahtumiin.

Toiselta asteelta palkittiin neljä yritystä, jotka pääsevät edustamaan Kanta- ja Päijät-Hämettä jatkoon valtakunnalliseen finaaliin. Palkitut kategoriat olivat toisen asteen paras yritys, paras liikeidea, paras tuote ja paras palvelu. NYT Uskalla Yrittää -finaali järjestetään Helsingissä 28.–29.4.