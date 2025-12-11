Joulukalenteri aloittaa uuden viikon ★

Torstaina 11.12. Auttoisten Maatalolla klo 14–17 on vaihtopiste kirjoille, palapeleille ja dvd-levyille.

Vie omat ylimääräiset ja nappaa mukaan maksutta itsellesi uutta mielenkiintoista. Vaihtopisteeltä voi ottaa, vaikkei itse toisikaan mitään. Kahvia ja leivonnaisia ja päänhierontaa 10 €. Klo 18 Kaunismäessä reserviläisten joulutulet.

Pe 12.12. 4H-kierrätyskeskuksessa klo 12–18 glögitarjoilu ja aarteen etsintää kaikenikäisille, löytäjille yllätys.

La 13.12. Arrakoskella Raittiusseurantalolla joulutori 10–13, kyläyhdistys myy riisipuuroa ja pitää puffaa, Arra Grill&Cafen savukalamyynti ja ulkona koko perheen tonttupolku. Auttoisten Maatalolla joulumyyjäiset klo 10–14. Kasiniemen Kokkopirtillä joululaulut klo 14 ja kirkossa Kuhmoisten peliman­nien joulukonsertti.

Su 14.12. joulumyyjäiset Työväentalolla klo 10–14, esiintyjänä Duo Major. Paloasemalla klo 12–14 voi tutustua nuorten toimintaan ja seurata harjoituksia ulkona, glögi- ja piparitarjoilu. Arrakoskella Raittiusseurantalolla klo 16 joululaulut ja kylän joulujuhla.

Ma 15.12. Vanhempainyhdistys järjestää Nuokulla pikkujoulut eskari–6.lk.

Ti 16.12. Pappilanmäen koululla Nuorisoseuran 45 min venyttely-/rentoutusjooga klo 18.30. Kirkossa Joulusydän–konsertti klo 19.

Ke 17.12. Padaspaletissa 65+ päivätoiminnan kauden päättäjäiset klo 9–11, mahdollisuus maksulliseen lounaaseen toiminnan jälkeen.