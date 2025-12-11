Joulukalenteri aloittaa uuden viikon ★

Torstaina 11.12. Auttoisten Maatalolla klo 14–17 on vaihtopiste kirjoille, palapeleille ja dvd-levyille.
Vie omat ylimääräiset ja nappaa mukaan maksutta itsellesi uutta mielenkiintoista. Vaihtopisteeltä voi ottaa, vaikkei itse toisikaan mitään. Kahvia ja leivonnaisia ja päänhierontaa 10 €. Klo 18 Kaunismäessä reserviläisten joulutulet.
Pe 12.12. 4H-kierrätyskeskuksessa klo 12–18 glögitarjoilu ja aarteen etsintää kaikenikäisille, löytäjille yllätys.
La 13.12. Arrakoskella Raittiusseurantalolla joulutori 10–13, kyläyhdistys myy riisipuuroa ja pitää puffaa, Arra Grill&Cafen savukalamyynti ja ulkona koko perheen tonttupolku. Auttoisten Maatalolla joulumyyjäiset klo 10–14. Kasiniemen Kokkopirtillä joululaulut klo 14 ja kirkossa Kuhmoisten pelimannien joulukonsertti.
Su 14.12. joulumyyjäiset Työväentalolla klo 10–14, esiintyjänä Duo Major. Paloasemalla klo 12–14 voi tutustua nuorten toimintaan ja seurata harjoituksia ulkona, glögi- ja piparitarjoilu. Arrakoskella Raittiusseurantalolla klo 16 joululaulut ja kylän joulujuhla.
Ma 15.12. Vanhempainyhdistys järjestää Nuokulla pikkujoulut eskari–6.lk.
Ti 16.12. Pappilanmäen koululla Nuorisoseuran 45 min venyttely-/rentoutusjooga klo 18.30. Kirkossa Joulusydän–konsertti klo 19.
Ke 17.12. Padaspaletissa 65+ päivätoiminnan kauden päättäjäiset klo 9–11, mahdollisuus maksulliseen lounaaseen toiminnan jälkeen.