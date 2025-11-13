Viidentoista arvokisamitalin kausi ★

Virmailan Vähä-Salossa mökkeilevä Jouni Tenhu menestyi jälleen upeasti yleis­urheilussa.

Kuluneelta kaudelta saldona on 12 SM-mitalia, maajoukkuekultaa Viroa vastaan käydystä ottelusta sekä lentopallon SM-kisoista joukkuepronssia ja -hopeaa.

Jouni Tenhu jatkaa yleisurheilu-uraansa entiseen tapaan, vaikka mittariin tulee ensi keväänä jo 87 vuotta. Lapsesta asti urheilleen olemus on nuorekas, ryhti hyvä ja askel ripeä.

Tänä vuonna LahtiSportin mies pokkasi yhteensä 15 arvokisamitalia ja tulipa siinä sivussa muutama ennätyskin tehtyä. Vuoden kohokohtiin lukeutuu Lahdessa pidettyjen Suomen Aikuisurheiluliiton SM-kilpailut, jossa Tenhu osallistui viiteen lajiin ja sai viisi Suomen mestaruutta. Kisojen kohokohta oli moukarikilpailu, jossa 85–vuotiaiden sarjassa tuli voitto vain kahden sentin erolla.

– Tiukka kisa. Mukavaa, kun on kunnon vastus, myhäilee Tenhu.

Paraatilajissaan keihäässä Tenhu teki Lahden SM-kisoissa kelpo suorituksen, 38.19 metriä, ja voitti kakkoseksi tulleen yli 15 metrillä. Painonheitossa voittotulos oli 12.72, kiekossa 27.42 ja kuulassa 11.28, kaikki selvällä hajuraolla seuraavaan.

Suomen ja Viron heittomaaottelussa Tenhu heitti keihäässä uuden maailmanennätyksen 41,36 peitoten omissa nimissään olleen ME:n 1,5 metrillä 39,86. Tulos on ikäkertoimella korjattuna 90,55: sillä pieksee jo maailmanmestari Neeraj Chopran kauden parhaan (90,23).

10 maailman ja 10 Euroopan mestaruutta

Hollolalainen pitää parhaillaan pientä kisataukoa ennen tammikuussa alkavaa uutta kautta. Kisakalenterin ensimmäinen merkintä on entiseen tapaan Tampereen halli­kisat, jossa lajeina pituus, korkeus ja kolmiloikka.

Polte on yhä kova myös ulkomaille kisaamaan. Viime vuonna Puolassa tuli 10. Euroopan mestaruus ja viime kesänä 10. maailmanmestaruus.

– 20 kertaa olen saanut Maamme-laulua laulaa podiumilla.

Tenhu pitää kehonsa vireessä uimalla järvessä ympäri vuoden. Kuntosalitreenejä on kaksi viikossa ja viikko-ohjelmassa on myös lenkkeilyä vaimon kanssa.

Lentopalloa Tenhu on pelannut 1950-luvulta lähtien. Hän pelaa yhä viikoittain, nyt Päijät-Äijissä. Hän ja muutama muu Päijät-Äijä käy vuosittain SM-kisoissa lainassa presidentti Mauno Koiviston perustamassa Sikariportaan joukkueessa.

– Lentopallo on hyvä laji liikkuvuuden kannalta, ja samalla tulee sosiaalinen puoli.

Tenhu on ollut vuosia LahtiSportin menestynein yleisurheilija. Viime vuoden saavutuksia olivat mm. maailmanmestaruus ja maailmanennätys keihäänheitossa sarjassa M85.