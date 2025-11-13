Padasjokelaisten yritysten verokärki

Padasjoen suurin yhteisöveron maksaja oli jälleen kerran tuttu perheyritys Pamel Oy.
Eilen julkaistujen vuoden 2024 verotietojen mukaan maakeskeläisyritys on paikkakunnan selvä ykkönen 445 489 euron verotettavalla tulollaan, josta veroa maksettiin 90 622 euroa.
Listan kakkonenkin on vanha tuttu entisellä paikallaan, joskin viime vuonna vielä nimellä Unisport Infra Oy. Uudella nimellä Saltex Infra Oy tienasi 359 794 euron tulot, josta veroa kertyi 73 183 euroa. Urheilurakentamiseen erikoistuneen yrityksen liikevaihto laski 7,3 % 21 miljoonaan euroon. Palkkalistoilla oli 23 henkilöä.
Kolmospaikalla nähdään uusi tulokas: suurimpien yhteisöveronmaksajien listauksessa kolmas on Aarnon Puun Metsät Oy. Kärkikolmikkoon kiilannut perheyritys jatkaa puunjalostusta Auttoisilla harjoittaneen Aarnon Puun toimintaa metsätalouden parissa.
Uutena nimenä kärkijoukoissa on vesijakolainen RF-shamaanit Oy. Tekniikan tutkimukseen ja kehittämiseen keskittyvä Michael Fletcherin yritys keräsi verotettavaa tuloa 175 094 euroa, josta maksoi veroa 35 597.
Padasjoen Vuoden yritys Hämeen Moreenijaloste Oy pitää veroluettelossa sijaa viisi. Sen tulot viime vuodelta olivat 159 307 euroa. Liikkuvan murskauslaitoksen liikevaihto oli 2,2 miljoonaa euroa, jossa nousua 1,4 %.
Kuudentena on vuonna 2015 perustettu 241 hehtaarin Sipilän yhteismetsä 119 664 euron tuloillaan ja sijalla seitsemän Padaspekoni Oy. Porsastuotantoa harjoittava maakeskeläisyritys tienasi viime vuonna 119 664 euroa, liikevaihto oli 2,5 miljoonaa ja työntekijöitä kuusi. Padaspekoni täytti tänä vuonna 20 vuotta.
Keinuhongan tilan yritysryppääseen kuuluva KH-Developers Oy on padasjokelaisyritysten verolistan kahdeksas. Kiinteistökauppaa ja vuokrausta harjoittava yritys ansaitsi 144 223 euroa.
Yhdeksäntenä on Ohjaustalo PLS Oy Nyystölästä. Sen tulot viime vuodelta olivat 109 677 euroa. Yrityksen liikevaihto oli 388 000 euroa ja se työllisti teollisuuden koneiden ja laitteiden asennuksen parissa neljä henkilöä.
Toimintansa viime vuonna lopettanut Padasjoen Leipomo Oy on listauksen kymmenes 103 641 euron tuloillaan.
20 parhaan joukkoon Padasjoella kuuluvat myös ohjelmistoyritys Padasjoen Yrityspalvelu Oy (tulot 103 231, verot 20 973), Longan Yhteismetsä (73 096, 19 371), Padasjoen Metalli Oy (78 357, 15 911), Padas-keittiöt Oy (76 328, 15 498), Markku Engberg Oy (78 035, 15 146), Korpikuljetus Oy (66 778, 13 554), Padasjoen Louhinta ja Metallityö Oy (66 587, 13 515), Padasjoen Energia Oy (66 545, 13 507), Maanrakennus Pekka Ahonen Oy (65 397, 13 273) ja arkTaipale oy (58 991,11 970).
Sijoilta 21–30 löytyy tuttuja kärkinimiä: Padasjoen Auto- ja Konekorjaamo, Järvikala Heinonen, Ave Group ja Eltrotec. Annan Eläinlääkäripalvelut Oy:n yrittäjä kertoo, että asiakkaat ovat mukavasti löytäneet paikallisen palvelun yrityksen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana.
– Yrittäminen tuntuu koko ajan luontevammalta tavalta työskennellä. Vuoden 2025 ajan yritys on minun lisäkseni työllistänyt osa-aikaisesti yhden vakituisen työntekijän. Avustajan palkkaamisen myötä on myymälän aukioloajat saatu vakiinnutettua. Lisäksi pienillä investoinneilla on pystytty lisäämään palveluvalikoimaa, jolloin pystymme palvelemaan asiakkaita taas hieman kattavammin, toteaa Anna Vanha-Perttula.
Uutena on henkilöstövuokrausta harjoittava Diamon Solutions Oy.