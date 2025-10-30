Pappilanmäellä välipalakokeilu ★

Syysloman jälkeen Pappilanmäen koululla on alkanut Aamupalaa yläkoululaisille – sekä välipalaa lukiolaisille -kokeilu.

Yläkoululaisille on maanantaisin tarjolla pientä purtavaa ensimmäisellä välkällä ja lukiolaisilla on mahdollisuus syödä heille tarkoitettuja välipaloja pitkin viikkoa, niin kauan kuin niitä riittää. Välipalat toimitetaan lukiolaisten omaan taukotilaan viikoittain.

– Asiasta ollut keskustelua LAPE-kokouksissa sekä oppilaat tuoneet viestiä oppilashuoltoryhmälle, että tällaista toimintaa kaivattaisiin. Sen lisäksi THL:n teettämässä kouluterveyskyselyssä on käynyt ilmi, että huolestuttava määrä nuorista jättää aamupalan syömättä, kertoo välipalakokeilusta vastaava kunnan yhteisöohjaaja Laura Matikainen.

Maanantai valikoitui aamupalakokeilupäiväksi, sillä koulun henkilökunta on tuonut puheissaan esiin, että etenkin alkuviikosta nuoret mainitsevat olevansa nälkäisiä. Lisäksi kouluruoan menekki on selkeästi suurempi maanantaisin.

– Myös aikataulullisesti ja taloudellisesti on haastavaa järjestää tätä toimintaa muillekin päiville. Työnkuvani on sen verran laaja, ettei ole realistista ajatella, että aikani riittäisi tähän useampana päivänä viikossa. Lisäksi kokeilu pyörii lahjoitusten varassa, joten aamupalaa ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollista tarjota useampana aamuna, koska sitä ei riitä kaikille arkipäiville.

Kokeilun tavoitteena parantaa oppilaiden keskittymiskykyä oppitunneilla, sillä nälkäisenä on vaikeaa keskittyä.

– Samalla herätellään myös nuoria pohtimaan aamupalan tärkeyttä ja ottamaan enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnistaan myös ravitsemuksen osalta.

Ensimmäisellä kerralla tarjolla oli Nuokun sponssaamat hedelmät. Jatkossakin pyritään siihen, että tarjolla olisi terveellisiä ja monipuolisia vaihtoehtoja.

– Kokeilu ei olisi mahdollista ilman aktiivisia yhteistyötahoja:mukana ovat Vanhempainyhdistys, MLL, seurakunta, 4H sekä paikallinen S-market kiittelee Matikainen.

Laura Matikaiseen saa olla yhteydessä, jos esimerkiksi joku paikallinen yritys haluaa lahjoittaa nuorille purtavaa.

Lukion oppilaskunnan hallituksen jäsen Milo Määttänen kertoo, että kokeilu on otettu hyvin vastaan. Oppilaskunta oli Määttäsen mukaan yhdessä rehtorin ja muun koulun henkilökunnan kanssa päättämässä asiasta.

– Toivomuslistalla on ainakin välipalapatukoita.