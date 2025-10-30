Ilosesta Urheiluampujille uusi puheenjohtaja ★

Riikka Ilonen valittiin Padasjoen Urheiluampujen uudeksi puheenjohtajaksi keskiviikkona 22.10. pidetyssä yhdistyksen syyskokouksessa.

Seuran entinen puheenjohtaja Jukka Kontra, toiminnantarkastaja Jukka Ilonen ja uusi puheenjohtaja Riikka Ilonen kokouksessa 10-salilla.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa seuran varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Uosukainen, sihteerinä jatkaa Heikki Koskinen, rahastonhoitajan tehtäviä hallituksen ulkopuolisena hoitaa Jukka Kontra ja muut hallituksen jäsenet ovat Hannu Niemelä, Timo Lehtonen, Olli Oksala ja Heikki Salmela.

Ilma-asekausi jatkuu 10-salilla Kauppakulman kiinteistössä huhtikuulle asti ja toukokuussa urheiluampujat siirtyvät ulkoharjoitteluun, kun ratakausi Tarusjärven ampurata-alueella alkaa. Ilma-aseammuntaa voi tulla kokeilemaan maksutta harjoitusvuorolle, kun yhdistyksen aktiiveja on paikalla. Asettakaan ei tarvitse omistaa, sillä ampumavälineen saa lainaksi. Urheiluampujilla on kesäkaudella oma vuoro maanantaisin Riistahoitoyhdistyksen hirviradalla. Reserviläisten ja Urheiluampujien pistooli- ja toimintaradat ovat yhteiskäytössä Padasjoen koulutuskeskuksen kanssa. Koulutuskeskus on pistooli- ja toimintaradan sekä Puolustusvoimien 150 metrin radan suurin käyttäjä.

Alkuvuodesta Kymppiareenalla on kilpailutoimintaa. Sunnuntaina 1. helmikuuta ammutaan Suomen Metsästäjäliiton katsastuskilpailut ilma-aseradalla. Elektronisten laitteiden kannettavia tietokoneita uusiataan loppuvuonna neljä kappaletta.

Koululaisryhmät ovat ilahduttavasti ottaneet ohjelmaansa ilma-aseradalla vierailut. Nuoria toivotaan mukaan hyvän harrastuksen pariin ja maksu alle 16-vuotiailta onkin vain nimellinen kuusi euroa vuodessa ilman liittymismaksua.