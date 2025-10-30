Maatalolla tarjottiin talkoosoppaa ★

Auttoisilla kestittiin lauantaina 25.10. Maatalon talkooväkeä ja remonttiurakkaa tukeneita.

Talkoourakkaan osallistuneita kiitettiin yhteisellä aterialla.

Yli 30 henkeä söi kylätalolla Nelli Taavilan tekemää jauhelihakeittoa. Juurekset kyläyhdistys sai lahjoituksena Tohijärven luomutilalta Evolta.

Maatalolla tehtiin vuodessa iso kunnostustyö. Kustannusarvio, 29 000 euroa, piti koko lailla kutinsa. 65 % tuli avustuksena Päijänne-Leaderilta ja loppuosa, kuusi tonnia, tehtiin talkootyönä.

– Pienkeräys, jonka avulla saimme kerättyä yli 3 000 euroa, kattoi loput omarahoitusosuudesta, kertoo päällysmiehenä työmaalla toiminut kyläyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Avikainen.

– Talkootunteja kertyi yli 400.

Työ alkoi jo viime vuoden puolella marraskuussa, kun taloon uusittiin putket ja hankittiin astianpesukone. Keväällä päästiin pihan kimppuun: ensin suorittiin tien ja talon välinen ryteikkö ja sitten ryhdyttiin kaivuu- ja maansiirtotöihin. Vanhat ruusupensaat saivat lähteä ja tilalle tuli kivetys. Kulkua parkkipaikalta mäen päälle helpottavat uudet portaat kaiteineen. Kunnostusurakkaan kuului myös valaistuksen uusiminen ledeiksi ja lisääminen mm. ulkoseiniin ja porraskaiteisiin.

Vuonna 1912 rakennetussa talossa on tilaa noin 200 hengelle. Kyläyhdistys vuokraa tiloja myös juh­lien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi: marraskuussa Maatalo onkin varattuna peräti kolmena viikonloppuna.

– Seuraavaksi pitäisi uusia palkonki ja sisäovet. Suunnitteilla on myös iso ilmoitustaulu parkkipaikan alakulmaan.

Tulossa on tänä vuonna vielä joulumarkkinat 13.12.