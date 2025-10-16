Torstaina lokakuun 16. päivänä 1975 ★

Valtuusto lupasi lukiolaisille ilmaisen koulukyydin. Kunta maksaa lukiolaisten koulumatkat lukuvuoden alusta lukien, mutta kouluaterioista peritään toistaiseksi 1,50 markkaa. Lukion lukukausimaksu määrättiin 120 markaksi.

Padasjoen Yritys oli isäntä SVUL:n Lahden piirin pöytätenniksen mestaruuskilpailuissa. Isännän oikeudella tuli myös mestaruuksia runsaasti, peräti 10 kaikkiaan jaossa olleista 13:sta.

Kunnan joululahjana puolen pennin palautus. Veroäyriksi vahvistettiin 14,5 p. Verotoimistosta saadun tiedon mukaan Padasjoen äyrimäärässä tapahtuu noin 27 % kasvu, mikä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin ja ylittää kuntien äyrimäärän keskimääräisen kasvun selvästi.

Jokavuotista yrittäjäjuhlaa vietetään 28. lokakuuta entisellä yhteiskoululla. Mukana ovat Padasjoen pelimannit, Musiikin ystävien kuoro, imitaattori Reijo Salminen sekä näytelmä ”Kosiomies” nähdään Kissakulman nuorisoseuran esittämänä. Tilaisuudessa jaetaan yli 20 arpajaisvoittoa.

Sunnuntaiaamuna klo 9 pamahti lähtölaukaus ensimmäiseen Padasjoki-hölkkään päästäen matkaan lähes 140 hölkkäintoilijaa. Kilpasarjan voitti Eero Virtanen, lyöden Ilpo Iittalan kuudella sekunnilla. Kolmas oli Jukka Luukko. Naisten sarjan paras oli Mirjami Salmela juosten monelta hölkkäsarjan juoksijalta karkuun. Toinen oli Raija Parikka ja kolmas Elsa Nieminen. Kaikkiaan lenkin kiersi päivän aikana 198.

Viime viikonvaihteessa Padasjoen putka täyttyi juopuneista. Ahjolassa riehui kolme päihtynyttä mustalaista Sysmästä. Puukkoakin väläytettiin illan välikohtauksessa. Putkaan vietiin selviämään pari muutakin humalaista, sekä juopunut mopoilija.