Kasiluokkalaiset ulkoiluttivat ikäihmisiä ★

Pappilanmäen koulun kahdeksasluokkalaiset osallistuivat Vanhusten viikon viettoon ulkoiluttamalla Pihlajakodin asukkaita.

Ulkoilutukseen osallistuivat molemmat kasiluokat, toinen maanantaina 6.10. ja toinen tiistaina 7.10.

Opettaja Pirjo Tuominen kertoo, että koululaiset ovat jo useamman vuoden ajan osallistuneet Vanhusten viikkoon juuri vanhuksia ulkoiluttamalla.

– Vanhusten ilahduttaminen sopii erityisen hyvin kahdeksannen luokan terveystietoon, jota itse opetan. Oppi­laat lähtivät mielellään ulkoiluttamaan vanhuksia ja hoitivat homman reippaasti ja iloisesti. Itse pidän todella tärkeänä, että nuoret pääsevät kohtaamaan vanhuksia ja päinvastoin. Myös vanhukset tuntuivat hyvin tyytyväisiltä tällaiseen erikoispäivään. Yhteistyö Pihlajakodin kanssa sujui erinomaisesti.