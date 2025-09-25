Jalkamarssilla testattiin taas kestävyyttä ★

Padasjoen jalkamarssitapahtumasta on jo muodostunut käsite, onhan se järjestetty kerran vuodessa vuodesta 2008 lähtien.

Alkuvuosina marssitapahtuma oli suunnattu maakuntajoukkojen kenttäkelpoisuustekstiksi MPK:n kurssina.

Myöhemmin tapahtumaa on markkinoitu kaikille halukkaille, jotka haluavat testata omaa kestävyyttään. Siviilit ja ei-aktiivit reserviläiset ovat voineet marssia ilman kenttäkelpoisuustestissä vaadittavaa 10 kilon kantamusta.

Lauantaiaamu valkeni harmaana ja sateisena.

– Mielenkiinto siirtyikin nopeasti siihen, kuinka moni 15 ennakkoilmoittautuneesta ilmestyy lähtöpaikalle Laivarantaan. Järjestysvastuun kantajana olin aamulla 8.45 lähtöpaikalla – yksin. Ennakkoon oli ilmoitettu kaikille, että paikalla tulisi olla klo 9.00, jotta tarvittavat terveystietolomakkeet ym. ehditään täyttää ennen marssille lähtöä klo 9.30, kertaa kurssivastaavana toiminut Heikki Koskinen.

Kuinkas kävikään? Paikalle ilmestyivät ajoissa kaikki ennakkoon ilmoittautuneet ja lisäksi vielä kolme lauantaiaamuna ilmoittautunutta, mukana yksi 17-vuotias nuorimies isänsä kanssa.

– Ei suomalainen ole sokerista, se tuli todistettua. Eräs soturi ei pettänyt nytkään. Hän saapui paikalle polkupyörällä Lahdesta, tuli suorittamaan marssin ja polki takaisin marssin jälkeen Lahteen. Näin hän on tehnyt useana vuonna.

Marssi lähti liikkeelle kouluttaja Vesa Tähtisen käskyn jälkeen tasan 9.30. Marssireitti oli pituudeltaan 25 km, jonka oli ennakkoon suunnitellut kuntotestaaja Antti Alhola. Taukopaikat oli karttaan merkattu etukäteen.

Huolto kulki Pekka Valtosen pitkäaikaisella kokemuksella ennaltasuunniteltuilta taukopaikoilta toiselle. Hänellä oli vesitäydennystä varten vettä kanisterissa ja kuivat koivuklapit tulentekoa varten. Onhan marssin aikana yhdet makkaratulet oltava, niin nytkin marssireitin puolivälissä. Tarvittaessa huoltoajoneuvoa käytetään myös väsyneiden evakuointiin. Yksi joutuikin jättämään matkan kesken.

Ensimmäinen taukopaikka oli Taulun teollisuusalueella Salon Vexin klapitaideverstailla.

Vettä tuli taivaalta riittävästi aina reitin puoliväliin asti, sen jälkeen pilvet alkoivat rakoilla ja sää selkeni.

– Marssi eteni nopeasti, juttu luisti ja joillakin rakot jaloissa muistuttivat, miten kivaa marssiminen on.

Hyväksytty 25 kilometrin kuntotestisuoritus tulee suorittaa alle kuuden tunnin. Jalkamarssijat alittivat tuon ajan noin 45 minuutilla. Kirkonkylän kyläyhdistyksen saunamajuri oli lämmittänyt Kaunismäen saunan valmiiksi ja laittanut kotaan tulet. Kaunismäki oli mainio paikka marssijoille palautua.

– Seuratkaa ensi vuonna Padasjoen Sanomien sivuilta niin näette, milloin seuraavan kerran startataan matkaan. Ota haaste vastaa ja haasta itsesi, niin mekin teimme.