Satamaan uusi suunnitelma ★

Padasjoen satama-alueen uusi master plan 2025–2035 hy­väk­syttiin kunnanhallituksessa maanantaina 15.9.

Suunnitelma kuvaa Laivarannan ja Mainiemen kehitystavoitteita vuoteen 2035 asti erityisesti matkailun näkökulmasta.

Satamassa kehityksen kärjiksi nousevat uusi aallonmurtajalaituri, parhaat veneilijän sisävesipalvelut, mieleenpainuvat ja laadukkaat off-frid-mökit, ympärivuotinen ravintola tai kioskitoiminta, ohjelma- ja luontomatkailupalvelut sekä sähköistetyt pysäköintipaikat. Mainiemen keihäänkärkinä ovat rouhea perinnesauna, sahan ja voimalan tapahtumat, majoitus järvinäkymin, rannan maisemointi, glamping sekä sahan rakennusten tutkiminen majoituskäyttöön.

Suunnitelmassa mainitaan myös Forest Spa –pienkylpylä, järvisviitit, puumajamökit, metsäkyläresort, vesillä harrastaville kohdennetut kakkoskodit ja uimarantaparatiisi. Tavoitteena on asema Järvi-Suomen luksusmatkailun ja uniikkien asumisratkaisujen helmenä.

Edellinen vastaava suunnitelma on ollut vuosille 2016–2025. Master plan tarjoaa kokonaiskuvan, jon­ka yksityiskohdista pääte­tään myöhemmin erikseen.­

– Master plan antaa selkänojan tuleville toimenpiteille. Siellä on hyvin erikokoisia asioita toteutettavana aina opasteiden parantamisesta rakentamiseen, kuvailee kunnanjohtaja Juha Rehula.

– Paljon puhuttanut maailman suurin pata on haudattu. Aloittaessani reilu kaksi vuotta sitten se oli aivan ensimmäisiä asioita ja vallitsi laaja yksituumaisuus, että sille tielle ei ainakaan lähdetä. Tämä ei ole korvike, nämä ovat kunnan seuraavat askelmerkit Päijänteen rannalla.

Joulukuussa oli valtuustossa alueyleissuunnitelma, johon verrattuna master plan on matkailullisesti asteen verran pidemmälle menevä esitys.

– Hotellia on Padasjoelle rakennettu 40–50 vuotta, tämä nyt pitää sisällään varauksen sille.

Rehula kertoo, että jo ensi vuoden talousarvioon tullaan ottamaan ensimmäisiä master planin toimenpiteitä. Talousarvio edistyy aikataulun mukaan; 16.6. annettiin laatimisohje, jonka mukaan toimialojen on tehtävä 10 % leikkaus toimintamenoihin. Paineita luo kustannusnousun lisäksi mm. kymmeniätuhansia maksava taloushallintajärjestelmän uusiminen ja TE-menojen raju lisääntyminen.

– Toiminnallisesti ollaan ihan budjetissa niin oman toiminnan kuin työllisyysalueenkin osalta, mutta nämä ns. sakkomaksut eli kunnan osuudet työmarkkinatuista tulevat kaksinkertaistumaan. Päijät-Hämeessä on kuntia, joissa ne tulevat jopa kolminkertaistumaan. Tällaisille emme vain voi mitään, on vain pystyttävä sopeuttamaan omaa toimintaa.

Kaavallinen tarkastelu alueella on kesken ja käynnistyy uudelleen syksyn kuluessa. Kullasvuori-Mainiemen ranta-alueen asemakaavan kaavaluonnos pidettiin nähtävillä alkukesästä 2020. Helmikuussa 2022 kunnanhallitus päätti supistaa aluetta niin, että ulkopuolelle jätettiin kaikki ne alueet, joihin liittyi epävarmoja tai selvittämättömiä asioita. Tälle alueelle on laadittu luontoselvitys sekä päivitetty kaavakartta saman vuoden kesällä, mutta ehdotus on nähtäville laittamatta.

Alueen maanomistustilanteessa tapahtui merkittävä muutos 30.10.2023, kun kunnanvaltuusto päätti hankkia hotellitoimintaa varten merkityn ranta-alueen kunnan omistukseen.