Särsjärvellä nukuttiin yö ulkona ★

Koko päivän kestänyt sade ja kolea keli ei estänyt juhlistamasta Suomen luonnon päivää: 35 ulkoilmaihmistä kokoontui lauantaina 30.8. Särsjärven leirikeskukseen Nuku yö ulkona -tapahtumaan.

Tiirismaan Latu järjesti tämänvuotisen Nuku yö ulkona -tapahtuman Padasjoella.

Kostea keli ei haittaa tosiulkoilijaa. Puheenjohtaja Hannu Backman päinvastoin totesi, että ilmahan on nyt hyvin raikasta ja happipitoista. Enemmän jännitti Venetsialaisten osuminen samalle päivälle ja se, miten paljon lähitienoilla paukutellaan raketteja.

Itse paikkaan hän oli tyytyväinen:

– Eihän tämän parempaa paikkaa olekaan.

Puitteet saivat kiitosta

Hämeenkoskelta oli yöksi ulkoilemaan saapunut Mika Rantakari perheensä kanssa.

–Hyvät on puitteet, kommentoi Rantakari, joka on on aikoinaan tehnyt paljon eräretkiä ihan poluttomillakin taipaleilla. Nykyään kotipihassa on laavu ja riippumattoja. Luonto on paras leikkipaikka:

– Kun lapset olivat pieniä, oli helpompi lähteä heidän kanssaan metsään käppäilemään kuin paimentaa pihassa. Metsässä ei myöskään tarvitse erikseen keksiä mitään viihdykettä, kyllä siellä lapset itse löytävät tekemistä.

Rantakarin lapset liikkuvat paljon myös pyörillä. 12-vuotiaansa kanssa hän suoritti 27 kilometrin kesäyön marssinkin.

Lahdesta tuli kahden äidin ja useamman pienen lapsen pesue, joka oli kolmatta kertaa telttailemassa suunnilleen samalla porukalla. Särsjärvi oli heille uusi tuttavuus.

– Keli nyt sattui tällä kertaa olemaan vähän huonompi. Siirretään sitten leiri sisätiloihin, jos menee ihan mahdottomaksi.