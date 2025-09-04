Kunnan liikuntaryhmät alkavat ★

Hyvinvointipalveluiden ryhmätoiminta jatkuu 8.9. tuttuun tapaan.

Tuolijumppa siirtyy terveysaseman ruokasaliin, koska ryhmä ei mahtunut keväällä kunnolla kirjastolle.

– Päivä vaihtuu maanantailta torstaille, koska Wellamo-opisto tarjoaa maanantaisin tuolijoogaa. Tuolijumpassa käytetään nyt myös lisänä Otago-harjoittelumenetelmää, jolla tähdätään tasapainon ja alaraajojen voiman lisäämiseen, kertoo liikuntakoordinaattori Mari Engberg.

– Tasapainoa ja alaraajojen lihasvoimaa kehittävän, nousujohteisen Otago–harjoittelun tiedetään olevan kustannustehokkainta yli 65-vuotiaille, joilla on korkea kaatumisvaara. Tätä kannattaa tulla uusienkin jumppareiden kokeilemaan. Tuolijumppa on ilmainen.

Torstai-illan ohjelmassa on edelleen kaksi jumppaa, kevyempi kuntojumppa ja raskaampi tehojumppa.

Uimahallissa on vesijumppaa tarjolla maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Nämä ryhmät ovat avoimia kaikille, jumppa- ja uintimaksulla.

Mummosählyporukka maanantai-iltapäivisin kaipaa uusia mummoikäisiä kävelysählyn pariin, eikä lajista tarvitse olla aiempaa kokemusta.

– Kunhan jonkinlaiset sisätossut löytyy, niin mailan saa lainaksi.

Lyhytkursseja voi tulla kauden aikana ohjelmaan.

Wellamo-opiston ja Nuorisoseuran toiminta täydentää mukavasti kunnan ryhmäliikuntatarjontaa. Opistoryhmissä voi mm. tehdä ohjattuja kuntosaliharjoituksia ja Nuorisoseura järjestää kuntojumppaa, joogaa, miesten +60 pelit ja 3–6-vuotiaiden liikuntaryhmän.

– Toivomme, että kuntalaiset lähtevät rohkeasti kokeilemaan myös itselle uutta toimintaa.

Seniorisalin ovet ovat terveysaseman alakerrassa avoinna arkisin kaikille yli 65-vuotiaille kuntalaisille. Tiistai- ja perjantaiaamuisin on ryhmätoimintaa, muina päivinä salille pääsee jo klo 8 alkaen.

– Kannattaa käydä tutustumassa, ja kurkkaamassa vaikka ovenraosta, millainen Seniorisali on. Kuntosalilaitteet ovat hyvät ja tila mukavan avara. Avuliaat vakiokävijät ovat valmiita auttamaan tai voi olla minuun yhteydessä, jos haluaa henkilökohtaista opastusta kuntosaliharjoittelun alkuun.