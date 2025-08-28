Taululle halli venesäilytykseen ★

Taulun teollisuusalueelle rakentuu tulevan syksyn aikana PVC-halli veneiden kausisäilytystä varten.
Ennestään tofutehtaan viereisellä tontilla on ollut ulkosäilytystä tasatulla hiekkakentällä.
– Kunta on myöntänyt rakennusluvan 200 m2 hallille. Toinen samanlainen on tarkoitus tehdä myöhemmin, kertoo paikan yrittäjistä toinen, lahtelainen Kalevi Lehtinen.
– Veneiden lisäksi säilytykseen otetaan toki muutakin kuten asuntoautoja.
Lehtisellä on ollut riihimäkeläisen Juha Mäkisen kanssa viisi vuotta veneiden talvisäilytystä Teollisuustien varressa sijaitsevalla tontilla. Miehet ovat itsekin veneilijöitä, Mäkisen vene on Kuhmoisissa ja Lehtisen Padasjoen satamassa.
Padasjoelle säilytyspaikka perustettiin hyvän sijainnin vuoksi. Veneitä ei välttämättä kannata lähteä kuljettamaan pitkiä matkoja kotipaikkakunnalle, yli 3,5 metrin levyisiä etenkään, sillä ne vaativat erikoiskuljetuksen.
Säilytysyrityksen kautta järjestyy tarvittaessa kuljetus satamasta Taululle. Hallipaikka on huoleton:
– Vene ajetaan trailerilla sisään, eikä sitä tarvitse erikseen peittää ja talvella käydä tarkistamassa tilannetta lumisateiden jäljiltä.