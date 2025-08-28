Padaspaletilta löytyy työllisyyspalveluiden lisäksi monialaista toimintaa ★

Entisen Montrealin tehtaan alakerrassa toimiva kunnan työllisyydenhoito- ja tukipalveluyksikkö Padaspaletti tuottaa laajalti ja monialaisesti erilaisia palveluja kunnalle.

Työllisyyspalveluiden lisäksi Padaspaletti järjestää mm. ikäihmisten päivätoimintaa, päiväkodin lakanoiden pyykkäämisen ja maahanmuuttajien kotouttamispalvelut. Korona-aikana Padaspaletti antoi asiointiapua käymällä kaupassa, tai apteekissa ikäihmisille.

Padaspaletin tiloihin (Sähkötie 8) kuljetaan vanhan tehdaskiinteistön takaa.

Tällä hetkellä Palaspaletin alaisuudessa toimii kolmen miehen ”risuryhmä”, joka on auttanut kuntaa tehtävässä jos toisessakin.

– Risuryhmästä on tullut tosi hyvää palautetta. He ovat olleet esimerkiksi Laivarannantiellä raivaamassa risuja tieltä, kantaneet lepopenkkejä tienvarsiin ja olivat mukana peittoamassa Kullasvuoren ampumaradan raunioita. Lisäksi he olivat muuttoapuna Pikkumajavalle sen siirtyessä Visapuistoon, kehuu kunnan työllisyyskoordinaattori Saija Kolulahti.

Ikäihmisten päivätoiminta jatkuu kesätauon jälkeen keskiviikkoisin aamuyhdeksältä, mutta nimellä ikäihmisten toimintapäivä. Työnohjaaja Mirjami Vainion mukaan toimintapäivä on nimenä kuvaavampi.

– Päivätoiminnasta saattaa monelle tulla mieleen, että täällä vaan juodaan kahvia ja nyplätään pitsiä. Meillä on kuitenkin kovin tekevää ja virkeää porukkaa mukana ja käymmekin usein retkillä. Teemme välillä myös puukäsitöitä, olemme tehneet täällä esimerkiksi puunkantotelineitä ja linnunpönttöjä.

– Meillä on sellainen kyläkierros meneillään. Kävimme tänä vuonna Kasiniemen Kokkopirtillä, jossa moni ei ollut ennen käynytkään.

Toimintapäivään on vapaa pääsy kaikille yli 65-vuotiaille, eikä ole pakko sitoutua säännölliseen osallistumiseen. Osal­listujille mahdollistetaan edullinen keittolounas.

– Moni ei jaksa aina kotona tehdä kunnollista lämmintä ruokaa enää ikääntyessään. Siksi tämä keittolounas on tärkeää mahdollistaa. Olem­me myös retkillä käyneet paikallisissa ravintoloissa syömässä, tunnustaa Vainio.

Padasjoella hyvä työllisyyspalvelumalli

Vuoden alusta TE-uudistuksen myötä työllisyyspalveluiden järjestäminen siirtyi kunnan vastuulle. Vaikka uudistusprosessi on pitkällä, asiakkaille muutos ei ole juuri näkynyt Kolulahden mukaan.

– Meillä kun on työllisyyspalveluita järjestetty jo ennen uudistuksen voimaan astumista, ei asiakkaalle muutos ole näkynyt sen koommin. Meidän puolella taas uudistus on ollut lähinnä työtä helpottava tekijä, sillä meillä on nykyään pääsy eri tietojärjestelmiin, jolloin voimme muodostaa yhteyden asiakkaiseen aikaisemmassa vaiheessa.

– Padasjoella oli hyvä pohja toteuttaa TE-uudistusta ja sen vuoksi lähialueiden kunnissa ollaan oltu kiinnostuneita tästä Padasjoen mallista. Monella kunnalla ei ole ollut mitään työllisyyspalveluita ennen uudistusta, jolloin on pitänyt aloittaa tyhjältä pöydältä.

Padaspaletin työllisyyspalveluita toteutetaan läheisessä yhteydessä eri alojen virkailijoiden kanssa.

– Työllisyysalue vastaa lakisääteisten palveluiden järjestämisestä ja meidän roolimme on toteuttaa täydentävää työllisyystyötä. Meillä käy viikoittain työllisyysalueen asiantuntijoita täällä tapaamassa asiakkaita ja tekemässä yhteistyötä meidän kanssamme.