Särsjärvellä nukutaan yö ulkona ★

Tiirismaan Ladun Nuku yö ulkona -tapahtuma järjestetään tänä vuonna Padasjoella, paikkana 30.8. on Särsjärven leirikeskus ja sen ympäristö.

Viime vuonna tapahtuma oli Orimattilassa, ja silloin teltoissa ja riippareissa yöpyjiä oli noin 60 ja lisäksi joitain päiväkävijöitä.

Ohjelmassa on ainakin pihapelejä, mölkkyä, rantaongintaa, saunomista ja uimista rantasaunalla, letun- ja makkaranpaistoa sekä parkourpolku. Pari soutuvenettäkin on käytettävissä.

Yöpyminen tapahtuu omissa teltoissa tai riippareissa, pari löytyy lainaksikin. Tarjolla on edellinen aamupala. Osallistuminen on maksutonta.