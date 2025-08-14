Padasjokelainen joulukuusiviljelmä aloittaa tukkumyynnin ★

Padasjoella on kasvatettu kaikessa hiljaisuudessa jo use­amman vuoden ajan suurta joulupuu­viljelmää, jonka myynti isommassa mittakaavassa alkaa tämän vuoden joulukuussa.

25 000 eri-ikäistä kotimaista metsäkuusta ja serbian­kuusta kasvaa entisillä pelloilla Maakeskessä pienen matkan päässä valtatiestä.

Jan Karjalainen hoitaa kolmatta kesää joulupuuviljelmiään Maakeskessä. Hän ajelee 8,5 hehtaarin vuokramaille vartissa Vääksystä. Työtä on keväästä syksyyn 3–4 päivänä viikossa.

– Palstoja hoidetaan itse käsityönä, eikä heinäntorjuntaan käytetä kemiallisia aineita, kertoo Karjalainen, jonka puoliso ja kaksi aikuista poikaa osallistuvat myös perheviljelmän töihin vapaa-ajallaan.

– Puut on nyt kasvaneet reilusti enemmän kuin viime vuonna.

Jan Karjalaisen joulupuuviljelmä alkaa tuottaa tänä vuonna. Tukkumyyntiin on kasvamassa vuodesta 2026 eteenpäin 1000–2500 puuta vuodessa.

Pitkiksi hujahtaneet latvat ja ylikasvuiset oksankärjet leikataan, koska joulupuussa tavoitellaan tuuheutta. Maakeskessä kasvaa erikoisen laadukas joulumetsä; myyntiin kelpaamatonta eli liian harvakasvuista on vain noin 10 %, kun 30-50 prosenttiakin on alalla ihan ok.

– Iso projekti on edessä joulukuussa, kun pitää kaataa puut, pussittaa ne, lyödä lavoille ja rekkojen kyytiin. Se rumba on edessä nyt ensi kertaa. Tukkumyyntiin menevät puut päätyy isoille kauppaketjuille kuten Rusta, Tokmanni ja Puuilo. Omaa myyntipaikkaa ei vielä ole, mutta vuoden päästä tulee ainakin yksi.

Jouluajan kaatourakkaan tarvitaan ulkopuolista apua. Karjalainen aikookin työllistää paikallisia mahdollisuuksien mukaan.

Karjalainen tekee tilauksesta myös muille raivauksia mönkijäraivurillaan.

Tukkumyynti alkaa tänä vuonna

Keravalla aiemmin asunut kuusenviljelijä muutti vuoden alussa lähemmäs työmaata. Viljelmä on nyt Karjalaisen päätyö, jonka ohella hän tekee myynti-, rakennus- ja autoalan projekteja.

– Päätyö ajallisesti, rahaahan tästä ei vielä toistaiseksi ole juuri tullut. Viime vuonna oli jo joitain kotiintoimituksia, mutta ensi vuonna olisi tarkoitus tuottaa tukkumyyntiin 1500-2000 puuta ja omaan myyntiin 4-5 tuhatta noin viiden vuoden aikana. Tänä vuonna alkaa yhteistyö junioriurheilujoukkueiden kanssa Lahden alueella: he saavat edulliseen hintaan puita, joita myyvät sitten haluamaansa hintaan eteenpäin ja saavat tukea toiminnalleen.

Padasjoen puuviljelmä on alalla merkittävän kokoinen. Joulupuuseura tiedottaa myytävistä ja vuorattavista kohteista ja sitä kautta löytyi Maakesken viljelmäkin. Koko maassa on parisataa joulupuunviljelijää.

– Markkina näyttää, että tilausta kyllä riittää.

Noutotapahtuma tulossa ennen joulua

Jouluna on kuusia kannettu tupaan jo yli 100 vuotta. Aito kuusi tuo juhlatuoksun tullessaan ja se on myös ympäristöystävällinen valinta. Uutta puuta laitetaan kasvamaan kaadetun tilalle.

Joulupuut.fi suorittaa mönkijään kiinnitettävällä leveällä raivaussahalla myös tienvarsien ja muidenkin kohteiden raivauksia. Mönkijä sahoineen mahtuu juuri kulkemaan kuusirivistön välissä.

Muotoilu tehdään käsin oksasaksilla.

Karjalainen on lähtenyt alalle niin sanotusti pystymetsästä ilman aiempaa kokemusta ja opiskellut omatoimisesti työmenetelmät.

– Kuuset oli istutettu tänne joulupuiksi, mutta töitä oli jäänyt tekemättä. Oli viimeinen hetki pelastaa ne.

Joulun alla Karjalainen aikoo järjestää noutotapahtuman, josta ilmoittaa tarkemmin lähempänä. Rakenteilla on laavu palstankulmaan, ja siihen tulee asiakkaita varten nuotio makkaranpaistoineen. Viljelyksiltä voi käydä valitsemassa mieleisensä puun, jonka saa pussitettuna mukaansa.