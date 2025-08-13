Padasjoen pojat kutsuntoihin Vääksyyn

Padasjoella ei enää järjestetä omaa kutsuntatilaisuutta. Padasjoen tämänvuotiset kutsunnanalaiset osallistuvat Asikkalan kutsuntoihin 19.8.

– Asikkalan ja Padas­joen kuntien kutsuntojen yhdistäminen on ollut suunnitteilla syksystä 2024 al­kaen, jolloin asiasta keskusteltiin molempien kuntien edustajien kanssa, sanoo majuri Ohto Oksanen Hämeen aluetoimistosta.

Kutsuntatilaisuuksien yhdistäminen perustuu ikäluokkien pienenemiseen osassa kuntia. Vuonna 2025 Padasjoella on kutsunnanalaisia vuonna 2007 syntyneitä miehiä 12 kappaletta.

Padasjoen ja Asikkalan tilaisuuksien yhdistämisen lisäksi Hämeessä kutsunnat on tänä vuonna yhdistetty myös Jokioisissa, Humppilassa ja Ypäjällä.

– Sysmän ja Hartolan kutsunnat oli yhdistettynä jo viime vuonna, jolloin kutsunnat järjestettiin Hartolassa. Tänä vuonna molempien kuntien kutsunnat järjestetään Sysmässä. Tavoitteena onkin, että kutsuntoja järjestetään jatkossakin kaikilla paikkakunnilla vuorottelemalla kuntia. Tällä hetkellä on suunnitelmissa, että Asikkalan ja Padasjoen yhdistetyt kutsunnat järjestetään vuonna 2026 Padasjoella.

Padasjoen ja Asikkalan yhdistettyyn kutsuntatilaisuuteen on kutsuttu tänäkin vuonna edustajat Padasjoen kunnasta ja kappeliseurakunnasta. Kutsuntalautakuntaan kuuluu Padasjoen kunnan nimeämä kunnan edustaja silloin, kun padasjokelaisten asevelvollisuusasioi­ta käsitellään.

– Sinänsä Padasjoen nuorille järjestetään siis tänäkin vuonna kutsunnat, kutsuntapaikka vain on Asikkalassa.

Naisten valintatilaisuus oli jo keväällä

Naisia ei osallistu kutsuntoihin vuonna 2025. Vuonna 2024 Hämeessä, Uudellamaalla ja Lapissa pilotoitiin naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuden ja miesten kutsuntojen yhdistäminen. Pilotointi kesti yhden vuoden, minkä jälkeen Puolustusvoimat ja valtiohallinto arvioivat pilotin tuloksia. Tänä vuonna Hämeen naisten valintatilaisuus pidettiin keväällä.

Asepalvelukseen voi hakea aikaisintaan sinä vuonna, kun täyttää 18 vuotta. 16.1.2025–15.1.2026 voi hakea vuoden 2026 heinäkuun saapumiserään ja sitä seuraavien kolmen vuoden (2027, 2028, 2029) molempiin tammikuun tai heinäkuun eriin.

Kutsunnoissa tehdään päätös palveluskelpoisuusluokasta, palvelusajankohdasta ja palveluspaikasta. Hämeessä kutsuntatilaisuuksia on 15.8.–15.12. yhteensä 18.