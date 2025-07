Sahtiteema näkyy markkinoilla ★

Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina ydinkeskusta muuntuu jälleen kerran markkinapaikaksi, kun paikallinen yrittäjäyhdistys järjestää perinteiset Sahtimarkkinat.

Tapahtumaa juontaa Keskustorin lavalta viime markkinoilta tuttu Veli-Matti ”Velleri” Friman ja avauspuheen pitää aamukymmeneltä kausimaakeskeläinen kenraalimajuri evp. Juha-Pekka Liikola.

Sahtiteema on näkyvästi esillä markkinalauantaina.

Uutena oheisohjelmanumerona on elokuvanäytös Työväentalolla, jossa esitetään 100 litraa sahtia. Maaliskuussa elokuvateattereihin ilmestynyt elokuva on Sysmään sijoittuva 88-minuuttinen komedia, jossa siskokset Pirkko (Elina Knihtilä) ja Taina (Pirjo Lonka) ovat jatkaneet sukunsa pitkää perinnettä sahdin valmistajina. Yllättäen kotikonnuille tekee paluun sisarustrion kolmas, Päivi (Ria Kataja), joka tilaa siskoilta häihinsä reilun satsin sahtia. Prosessiin kuuluva maistelu kuitenkin venähtää…

Lippuja on myyty ennakkoon Paperikeitaalla ja Rautanetissä: Suvi Siljanderin mukaan näytös on myyty lähes täyteen. Sahtiseura Humala maistattaa sahtia elokuvan lomassa.

Yleisö pääsee koeistumaan Työväentalon uudet istuimet. Työväenyhdistys on tehnyt päivityksen tuoleihin.

– Nyt on talolla 140 kappaletta samanlaisia pehmustettuja tuoleja. Vanhoista painavista puutuoleista oli aika luopua epäkäytännöllisyyden takia, kertoo puheenjohtaja Mira Vilkman.

– Työväentalolle mahtuu jo elokuvanäytöksiin 176 ihmistä ja muihin huvitilaisuuksiin 300.

Sahtiteltalla voi seurata raadin maistelua

Sahtiseura Humala järjestää tuttuun tapaan sahdinteon Padasjoen mestaruuskilpailun, johon voi sahtiaan tuoda tuomareiden arvioitavaksi. Sahtinäytteet ovat tuotava kello yhdeksään mennessä Yrittäjien toimistolle Keskustielle.

Yleisö voi aamupäivällä seurata Yrittäjien sahtiteltan luona sahtiraadin työskentelyä. Padasjoen sahtimestari julkistetaan torilavalla puoliltapäivin.

Janoisemmille sahdin ystäville on mallasjuomaa myynnissä Lammin Sahtia Yrittäjien sahtiteltalla.

– Tämän kesän erä on saanut hyvää palautetta, kertoo Lammin Sahdin toimitusjohtaja Pekka Kääriäi­nen.

Laserammuntaa ja voimakisailua

Suosittua laserammuntaa pääsee taas kokeilemaan MPK:n teltalla tutussa paikassa Teletalon pihalla. Tietoa maanpuolustustoiminnasta tarjoaa myös Padasjoen seudun maanpuolustusnaiset, lisäksi Timo Vento myy kojullaan sotilastavaraa.

PadY:n lentopallojaosto järjestää entiseen tapaan renkaan- ja ketjunheittoa. Voimakisailuakin on taas tarjolla: MTK Padas­joen ja Kirkonkylän kyläyhdistyksen yhteistyönä on yleisön testattavana ainakin 30-kiloinen alasin ja 75 kilon rautasalkut. Hirrensyöksyn mestaruuskilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa Sahtimarkkinoiden yhteydessä.

Myös 75-vuotisjuhlavuottaan viettävä paikallislehti Padasjoen Sanomat esittelee uutta mobiilisovellustaan samalla alueella. Nuorisoseuran nukke­kerho tuo myyntiin hyväntekeväisyysnukkeja. Pelastuslaitoksen kojulla voi kysellä vaikkapa palotarkastuksista ja kunnan kojulta ostaa Sahan valojen pääsylippuja.

Tanssimusiikkia ja rokkia Kuhmoisista

Markkinamusiikista vastaa tänä vuonna kuhmoslaisten nuorten orkesteri Urho Tuhkanen & Unehtumattomat. Yhtye soittaa tanssimusiikin lisäksi myös rock-henkisempää musiikkia.

– Toistaiseksi meillä ei ole omia kappaleita kuin pari instrumentaalibiisiä. Covermeiningillä tullaan tämäkin keikka vetämään, kertoo rumpali Topias Isojärvi.

Yhtye kiertää tanssilavoja ja muita keikkapaikkoja jo neljättä vuotta. Juhannuksena yhtye esiintyi Kuhmoisten Honkahovilla. Tämän vuoden keikkakesä jää kuitenkin poikkeuksellisen lyhyeksi.

– Sahtimarkkinapäivän jälkeen keikkailu menee toistaiseksi jäihin. Laulajamme Atte Unnaslahti lähtee nimittäin suorittamaan asepalvelustaan.

Yhtyeessä soi kitara, basso, rummut ja harmonikka. Musiikin lisäksi nuoria miehiä yhdisti bändiä perustaessa tanssimusiikkiin kallistuva musiikkimaku.

– Kaikki ollaan kuunneltu tanssimusiikkia paljon. Suomessa on myös niin paljon rokkibändejä, että seasta on aika vaikea erottua. Tanssimusiikille on kysyntää ja me tykkäämme soittaa sitä.