Juhannuskokko poltettiin pitkän tauon jälkeen Toritun Sepänmäellä ja Auttoisten Stoppointilla, myös muualla tapahtui ★

Haitari soi aattona Maakesken rannassa ja grillikahvilassa Stoppointilla

Maakeskeläiset kokoontuivat perjantaina 24.6. kylän uimarannalle viettämään juhannusaattoa.

Tarjolla oli Marjatta Ojalan leipomaa mansikkatäytekakkua sekä mustaherukan lehdistä valmistettua Marskin simaa ja mehua. Juhannustunnelman täydensivät grillikatoksen ympärille tuodut koivut sekä Jaana Pihlajan hanurin soitto. Harmonikkamusiikista saivat juhannusaattona nauttia myös Pihlajakodin asukkaat, sillä Pihlaja oli käynyt soittamassa siellä päivällä tunnin ajan.

Jaana Pihlaja soitti vanhaa tanssimusiikkia Maakeskessä.

Maakeskestä kotoisin oleva Pihlaja muistelee aiemminkin olleensa viettämässä juhannusaattoa uimarannalla. Ohjelmistossa kurikkalaisella oli vanhaa tanssimusiikkia.

Kylän yhteiset tapahtumat tuovat Pihlajan mielestä mukavasti yhteen kyläläisiä ja mökkiläisiä.

– Kun ei enää esimerkiksi kyläkauppoja ole, missä voisi tavata.

Maakeskessä Pihlaja, joka on Monosen Marjan sisko, käy hoitamassa äitiään joka toinen viikonloppu.

Pihlaja johtaa Kurikan pelimanneja

– Johdan Kurikan pelimanneja, ryhmään kuuluu 16 henkeä, kertoo kymmenen vanhasta kolmirivistä harmonikkaa soittanut Pihlaja.

Pihlaja on toiminut vuodesta 2017 Kurikan Pelimannit ry:n puheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut ryhmän soitonohjaajana vuodesta 2014. Kurikan pelimanneissa on huuliharpun ja hanurin soittajia, viulisti, basisti ja rumpali ja laulusolisti.

Kurikan pelimanneilla on viikoittain harjoitukset ja he käyvät aktiivisesti esiintymässä.

– Etelä-Pohjanmaalla pelimannikulttuuri elää vielä vahvasti. Meillä on hyvä porukka kasassa ja olemme soittaneet kauan yhdessä.

Pihlaja on myös mukana Spelit eli Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry:n hallituksessa.

– Järjestämme vuosittain elokuun alussa kansanmusiikkitapahtuman, johon tulee ympäri Suomen soittajia.

Kokko paloi pitkän tauon jälkeen Toritulla

Toritun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Liisa Aidantausta arvioi, että Sepänmäellä juhannusaattoa viettämässä olisi ollut noin 70 henkeä.

Toritun Sepänmäen kokko.

Juhannuskokon polttamisessa ehti olla Toritulla pitkä tauko ja yksi juhannustapahtumakin jäi järjestämättä pahimpaan korona-aikaan.

– Minun muistikuvani mukaan juhannuskokko ei ole ehkä palanut Toritulla erityisesti metsäpalovaroitusten vuoksi koko 2020-luvulla.

Toritun kyläyhdistyksen järjestämälle kesäretkelle Jämsään ja Mänttään 18.7. mahtuu vielä hyvin lisää tulijoita. Ilmoittautua voi Marja-Liisa Aidantaustalle.

Kyläyhdistys tilasi koe-erän painatettuja T-paitoja, jonka hienon logon piirsi oma kylän Tuija Hännikäinen. Erä on melkein jo loppuun myyty.

– Jos kiinnostusta löytyy voimme teettää lisää erivärisiä ja erikokoisia paitoja.

Aatto myynnillisesti hyvä

Kellosalmen Siltapuistossa sijaitsevan kesäravintola Kelossin juhannus sujui yrittäjä Birgitta Heino-Toivosen mukaan kivasti.

– Kokkoa asiakkaat kaipailivat, katsotaan saadaanko sellainen järjestymään ensi vuodeksi.

Heinäkuussa Kelossilla järjestetään nurmikkobingoja maanantaisin 14.7., 21.7. ja 28.7. ja lauantaina 12.7. tulee Janus Hanski Band esiintymään.

Vesa Aaltonen grilli-kahvila Stoppointilta kertoi aattoillan sujuneen upeasti.

– Kokko roihusi, väkeä oli todella paljon ja kauppa kävi kiitettävästi. Illan kruunasi Parasta Ennen -Duo, joka soitteli hanurimusiikkia.

Grilli-kahvila Stoppointin kokko Auttoisilla.

Kasiniemessä maailman pienimmällä karao­kekioskilla urheilukentän laidalla laulettiin Jari Junnon johdolla.

– Väkeä oli noin 150 henkilöä ja suurin osa mökkiläisiä ja minullekin ihan outoja ihmisiä. Paikallisia myös mahtui kymmeniä joukkoon.

Laulamassa kävi kaikenikäistä väkeä lapsista ikäihmisiin.

– Sää oli hieno aattona ja porukka tykkäsi ja kävivät kiittelemässä, että on kiva kun järjestän tällaisen iloisen ulkoilmakaraoken.

Juhannuspäivän karao­ke päädyttiin perumaan sateen vuoksi. Jarin rantakaraoke soi vielä kesän aikana. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa seurata Kasiniemen facebook-ryhmän ilmoituksia.

Mainiemi Caravanin juhannusaatto sujui loistavasti musiikin ja mukavan yhdessä olon merkeissä.

– Olen niin tyytyväinen kuin ikinä voi olla. Päivän kävijää oli paljon. Myytävänä oli paistettuja muikkuja ja makkaraa. Ensin kodalla soitti bändi ja loppuillan musiikista vastasi DJ, kommentoi Juha Rantanen.

Mainiemi Caravan järjestää lauantaina 26.7. Mainiemi Bluesin sahalla. Esiintyjinä ovat Ismo Haavisto Trio, J. Jykänkoski Bluesband ja Blues Fathers.

Laivaranta Palaksen Poolo Huttunen myös kertoi aaton olleen tosi hyvä.

– Perjantai oli hyvä iltaan asti. Juhannuspäivänä kävi hyvin ruokailijoita, mutta ilta oli hiljainen.