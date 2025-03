Remontti yläkoululle ★

Tutkimustulosten mukaan Pappilamäen koulun ilmanvaihdossa oli puutteita, jotka olivat osin teknisiä, osittain johtuen ilmanvaihdon säädöistä.

– Ilmanvaihtoon liittyvät korjaus-, huolto- ja säätötoimenpiteet on jo tehty, mikä on heti korjannut sisäilman laatua, kertoo rehtori-sivistysjohtaja Pirjo Ala-Hemmilä.

Käyttökiellossa olevassa alakerrassa tullaan tekemään tiivistyskorjauksia. Tiloissa on ilmavuotoja ulkoilmasta ulkorakenteiden läpi sisätiloihin, mikä on tuonut sisätiloihin epäpuhtauksia. Tämän lisäksi korjaustarpeita on yhdessä kellaritilassa ja yhdessä siivoustarviketilassa.

– Korjaustyöt pyritään aloittamaan mahdollisesti jo viikolla 14. Varmistaaksemme koko kiinteistön sisäilmatilanteen, myös muissa osissa suoritetaan sisäilmatutkimukset. Korjattavat tilat voivat olla jo tänä keväänä käytettävissä.