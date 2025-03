Kuntavaaliehdokkaat esittelyssä: Vihreät ★

Kysyimme kuntavaaliehdokkailta perustietojen lisäksi:

1) Miksi lähdit ehdolle?

2) Mitä asioita haluat ennen kaikkea ajaa?

3) Miten Padasjoelle saisi lisää asukkaita ja työpaikkoja?

4) Mikä asia on tällä hetkellä erityisen hyvin ja/tai huonosti Padasjoella?

5) Mitä mieltä tuulivoimasta, entä Uusi koulu –hankkeesta?

Teea Hakulinen

42, Maakeski, syntynyt Sipoossa, asunut myös mm. Heinolassa ja Asikkalassa. ”Koulutukseltani olen hevosenhoitaja, ravivalmentaja, kengittäjä, luonto-ohjaaja sekä ympäristön hoitaja. Nyt opiskelen tavoitteenani valmistua ratsastuksenohjaajaksi tai hevospalveluohjaajaksi.” Työskennellyt kaupan alalla 13 vuotta, toiminut yrittäjänä, kengittäjänä ja ohjannut lasten 4H-kerhoja. Tällä hetkellä kevytyrittäjänä opintojeni ohessa tarjoten hevosavusteisia elämyspalveluita ja muita hevospalveluita. Aviomies ja kolme alle 18-vuotiasta lasta. Ratsastus, luonnossa liikkuminen, lukeminen ja perheen kanssa yhdessä oleminen. Ehdolla jo edellisissa kuntavaaleissa ehdokkaana. Padasjoen Vihreät ry:n puheenjohtaja, Padasjoen Hevosurheiluseura ry:n puheenjohtaja ja Padasjoen Luonnonystävät ry:n hallituksen jäsen.

1) Kuntapäättämiseen tarvitaan Vihreitä päättäjiä. Tahtoisin olla vaikuttamassa yhteisiin asioi­himme.

2) Ympäristö- ja luontoarvoja tukevia ja huomioon ottavia hankkeita kunnassa. Lähiruokapainotteista kouluruokaa ja perus-, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulujen säilymistä kunnassa.

3) Asuntoja pitäisi olla enemmän tarjolla, että kuntaan saataisiin lisää asukkaita. Toisekseen etätyöpaikkoja voisi olla tarjolla, jotta kesäasukkaista osa voisi jäädä vakituisiksi asukkaiksi Padasjoelle. Työpaikkoja saadaan lisättyä, kun kiinteistöjä, jotka tällä hetkellä ovat tyhjillään keskustan alueella, muunnettaisiin asuin- ja harrastustiloiksi, joihin tarvitaan rakennusurakoitsijoiden lisäksi hoito-, ylläpito- sekä ohjaushenkilökuntaa. Yrityksiä olisi tuettava rahoitusratkaisuilla, jotta toimitiloja saataisiin lisättyä ja kunnostettua sekä uusia yrityksiä luotua. Matkailu- ja luontoelämystarjontaa pitäisi lisätä ja alan yrityksiä aktiivisesti houkutella kuntaan esim. some-kampanjoinnilla. Puhdas, kaunis luonto ja turvallinen, kestävä ympäristö ovat kuntamme houkutteluvaltteja.

4) Olin juuri kunnan ilmastosuunnitelman julkistamistilaisuudessa mukana ja ilokseni huomasin kunnan sitoutuvan ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumistoimiin monin konkreettisin tavoin. Padasjoen puhdas luonto on vaalimisen arvoinen. Tasa-arvoinen ja toisia arvostava kohtelu jää monesti unohduksiin. Ulkopaikkakuntalaisen tai maahanmuuttajan on vaikea kotiutua.

5) Kannatan uusiutuvaa energiaa ja sen käytön ja tuotannon lisäämistä, mutta mikään hanke ei saisi mennä luontoarvojen edelle. Tuulivoimalat pilaisivat kauniin, kansallispuistojen välissä olevan kuntamme maiseman. Aurinkovoimaloita voisi se sijaan rakentaa jo rakennettuun ympäristöön, joskin niiden energiantuotanto onkin rajallista. Uusi koulu-hanke olisi sikäli hyvä, että se tehostaisi koulutilojen käyttöä ja keskittäisi oppilaat ”yhden katon alle”, tämä vaikuttaisi kustannuksiin ja päästöihin. Mutta jos hankkeella olisi haitallista vaikutusta mm. lukion säilymiseen kunnassa, en puoltaisi hanketta.

Seija Karevaara

73 v, eläkeläinen, Arrakoski. Diplomi-insinööri, luonnon ystä­vä, viiden lapsen äiti ja 13 lapsenlapsen mummi.­ Luonnossa liikkuminen, melonta, hiihto,­ käsityöt ja lukeminen.­ Padasjoella ollut luottamushenkilönä 16 vuotta ympäristöasioita hoitavassa lautakunnassa. Jäsenenä kunnan vanhus- ja vammaisneuvostossa.

Perussosiaali- ja terveyspalvelut on pidettävä helposti saavutettavina.

Eeva-Maria Tidenberg

50, Virmaila. Syntynyt Espoossa, asunut pitkään pk-seu­dulla, viimeksi Län­kipohjas­sa. Ammattinimike suunnittelija. Koulutukseltaan biologi, filosofian maisteri. Suorittanut johtamisen sivuaineen valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Työskennellyt pitkään Luonnontieteellisessä keskusmuseossa tutkimusta ja suojelua tukevien tehtävien parissa. Lisäksi työskennellyt Jyväskylän yliopiston Tiedemuseossa sekä luontokartoitusten parissa. Kumppani. Retkeily ja vaellus, käsityöt, lukeminen ja yhdistystoiminta. Aiemmin soitto- ja lauluharrastusta. Ensimmäistä kertaa ehdolla. Toiminut paljon luottamustehtävissä järjestöissä, pienissä ja isoissa.

1) Toivon uutta, avointa ja rakentavaa toimintakulttuuria päätöksentekoon. Näen, että voisin antaa omaa osaamistani yhteiseksi hyväksi.

2) Tietopohjaista ja yhteistyöhakuista päätöksentekoa, luontoarvojen vaalimista ja luontomatkailun edellytyksiä, laadukkaita peruspalveluja kaiken ikäisille, elinvoiman ylläpitämistä.

3) Padasjokea voisi markkinoida aktiivisesti upeana asuinkuntana mm. etätyöläisille. Pienten yritysten toimintaedellytysten tukeminen on tärkeää, mutta isompiakin voisi houkutella. Hyvät kokemukset käyttöön, esim. TofuMoon on toiminut kunnassa pitkään.

4) Kehitettävää on päätöksenteossa ja sen toimintakulttuurissa. Yhteistä eteenpäin pyrkimistä tarvitaan. Palvelujen supistuminen huolettaa ja siihen tulee puuttua. Moni asia on kuitenkin hyvin, kuten elämisen laatu, rauhallisuus ja luonnon sekä kulttuurimaisemien upeus. Ihmisten aktiivisuus kantaa monessa.

5) Yleistasolla suhtaudun uusiutuvaan energiaan myönteisesti, kun sijainti on harkittu ja vaikutukset selvitetty. Padas­joen hankkeiden sijainnit eivät ole mielestäni hyvät, enkä näe hyötyjen ylittävän haittoja. Koulutilojen tulee olla toimivat. Ensin on tehtävä riittävät selvitykset ja suunnitelmat parhaan ratkaisun löytämiseksi. Tilojen moni- ja yhteiskäyttöisyys on tärkeää, erityisesti pienellä paikkakunnalla.

Eveliina Pykälistö

18, Padas­joen lu­kion abi, asuu kirkonkylässä. Syntynyt Padasjoella, asunut välillä mm. Lahdessa. Töissä ABC:llä. Harrastaa kävelyä ja yhteiskunnallisten asioi­den tutkimista. Ollut aiemmin ehdolla nuorisovaaleissa.

Lähti ehdolle, koska haluaa vaikuttaa paikallisiin asioihin ja olla mukana kehittämässä kotikuntaa. Padasjoella hyvää on se, että uutta koulua valmistellaan. Se on satsaus nuoriin ja nuorten hyvinvointiin. Huonoa on tietynlainen pysähtyneisyys: toimintaa pitäisi olla enemmän.