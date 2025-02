Myrkyn ja lääkkeen ero on annostuksessa ★

Kasiniemen vapaa-ajan asukas, proviisori Katariina Schildt piti luennon lauantaina 22.2. Kasiniemen Kokkopirtillä lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja lääkitysturvallisuudesta.

Jyväskylässä asuva Katariina perheineen viihtyy vapaa-ajalla ja lomilla Kasiniemessä, jossa Katariinan vanhemmat Seija ja Jyri Schildt asuvat. Kahdeksanvuotiaat kaksospojat Urho ja Sisu ovat innokkaita liikkujia, lauantain hiihtokisassa Urho vei kisan voiton.

Apteekki on ainut tervey­denhuollon yksikkö, johon pääsee ilman ajanvarausta. Apteekissa työskentelevät yliopistokoulutetut farmasistit antavat asiakkaille lääkeneuvontaa ja muun muassa tarkistavat lääkärien kirjoittamista resepteistä lääkeannostuksia ja -vahvuuksia.

– Muutama viikko sitten huomasin kolmen viikon ikäisen vauvan antibioottireseptissä määräyksen tupla-annoksesta. Soitin lääkärille ja vahvuus saatiin oikeaksi. Ties millaisia ja miten kauaskantoisia vaikutuksia liian vahvalla antibiootilla olisi voinut olla pienelle vauvalle.

Lääkäri voi mokata, mutta niin voi potilaskin. Reseptilääkkeitä käytetään monella tapaa väärin. Ohjeita annostuksesta tai lääkkeen ottoajasta ei noudateta tai lääkkeiden päällekkäinen käyttö voi aiheut­taa vaaratilanteita. Ja tietenkin myös lääkkeen käyttämättä jättäminen voi aiheuttaa terveyshaittoja tai jopa kuolemanvaaran.

– Vain yksi kolmasosa ihmisistä käyttää reseptilääkkeitään siten kuin lääkäri on määrännyt.

Lääkkeiden yhteisvaikutukset ovat sitten oma lukunsa. Ikäviltä yhteisvaikutuksilta välttyäkseen kannattaisi lääkäriin mennessä ottaa mukaan ajantasainen lääkelista, johon reseptilääkkeiden lisäksi pitäisi merkitä kaikki käyttämänsä itsehoitolääkkeet sekä luontaistuotteet.

– Esimerkiksi verenpaine-, nesteenpoisto- ja tulehduskipulääkkeen yhteiskäyttö voi pahimmillaan johtaa akuuttiin munuaisvaurioon. Sienilääke yhdessä Marevanin kanssa käytettynä aiheuttaa verenvuotoriskiä ja hiivalääkkeet yhdessä mielialalääkkeiden kanssa rytmihäiriö­riskin. Suun kautta otettavalla hiivalääkkeellä on valtava määrä yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa.

Luontaistuotteista mm. mäkikuisma ja greippimehu vaikuttavat lääkkeiden tehoon. Kalsium, magnesium, rauta ja sinkki estävät toistensa imeytymistä yhtä aikaa käytettynä. Omegaöljy ja melatoniini Marevanin kanssa yhdessä käytettynä voivat lisätä verenvuotoriskiä.

– Lääkäriin on entistä vaikeampi päästä ja hoidon tarpeen arviointiin soitettaessa on saatettu sanoa, että mene apteekkiin kysymään neuvoa. Mutta toki joskus käy toisinkin päin, että me emme voi auttaa, vaan kehotamme asiakasta kääntymään lääkärin puoleen.

Oiva esimerkki apteekkialan ammattilaisten toiminnasta on Petteri Orpon närästyslääkehyllyltä lääkäriin käännyttänyt farmaseutti. Myös Schildtin kohdalle on sattunut vastaava tapaus, jossa hän kehotti närästyslääkkeitä apteekkiin ostamaan tuleen naishenkilön lähtemään pikaisesti päivystykseen. Sydäninfarktin oireet kun saatetaan joskus tulkita väärin närästyksestä johtuvaksi.

– Kaupan liitto on ajanut käsikauppalääkkeiden myynnin vapauttamista. Tämä kyllä hirvittää minua, kun ajattelee esimerkiksi edellä mainittuja tapauksia. He tuskin olisivat elossa ilman apteekissa asiointia ja osaavaa neuvontaa.

Myös itsehoitolääkkeet voivat olla vaarallisia

Itsehoito on parhaimmillaan osa vaikuttavaa ja tarkoituksenmukaista turvallista hoitoa. Ihmisillä on kuitenkin väärä käsitys siitä, että kaikki käsikauppalääkkeet olisivat täysin turvallisia käyttää. Schildt sanookin myrkyn ja lääkkeen eron olevan annostuksessa.

– Esimerkiksi 300 ihmistä vuodessa Suomessa kuolee kipulääkkeiden haittojen vuoksi. Ja nuorillakin henkilöillä voi tulla kivulias ja hitaasti paraneva vatsahaava tulehduskipulääkkeiden liiallisesta tai liian pitkäaikaisesta käytöstä.

Kipuun käytetään tavallisimmin parasetamolia tai tulehduskipulääkkeisiin kuuluvia asetyylisalisyylihappoa tai ibuprofeenia.

– Parasetamolin annostus on maksimissaan 3 g vuorokaudessa, tähän pitää laskea mukaan myös yhdistelmävalmisteet. Parasetamolia ei saa missään tapauksessa ottaa alkoholin kanssa eikä krapulaan, sillä näiden yhteisvaikutus kuormittaa maksaa.

Parasetamolia voidaan käyttää yhdessä tulehduskipulääkkeen kanssa, mutta samanaikaisesti ei saa käyttää useita eri tulehduskipulääkkeitä.

Jyväskylän Ykkösapteekissa työskentelevä Schildt kertoo, että hyvän tilannekartoituksen jälkeen iso osa itsehoitoasiakkaista lähtee apteekista eri valmisteen kanssa kuin mitä tuli hakemaan ja osa lähtee apteekista kokonaan ilman lääkettä, kun heidät on ohjattu lääkäriin tai heille on ohjeistettu lääkkeetön kotihoito.

Yskänlääkkeet ja kurkkukipuun tarkoitetut nielua desinfioivat valmisteet ovat jokseenkin vaikutuksettomia, ja varsinkin lapsilla niiden haitat ovat suuremmat kuin teho. Yskänlääkkeitä myös käytetään usein väärin. Muistilääkettä käyttävillä vanhuksilla jotkin yskänlääkkeet voivat johtaa jopa psykoottisiin oireisiin.

– Sinkkiasetaatti on kyllä toimiva. Silloin kun tuntee, että on tulossa flunssa, kannattaa käyttää sitä suihkeena tai tablettina.

Proviisori suosittelee kaikille suomalaisille D–vitamiinilisän käyttöä.

– Yli 75-vuotiaalle 20 mikrogrammaa kesät talvet ja nuoremmille syyskuusta maaliskuun loppuun 10 µg. D-vitamiinitasot vaihtelevat ihmisillä paljon ja olisikin hyvä käydä mittauttamassa omat arvonsa.

Lääkepula aiheutti kysymyksiä myös Kokkopirtillä.

– Lääkepula aiheuttaa päivittäin lisätyötä apteekissakin. Tällä hetkellä voi olla vaikeaa saada esimerkiksi joitakin estrogeenivalmisteita, eturauhas- sekä kolesterolilääkkeitä. Myös joissakin antibiooteissa ja silmätipoissa on ollut saatavuusvaikeuksia. Lääkkeiden pitkät logistiikkaketjut maailmalla, kiristyneet laatuvaatimukset ja lääkkeiden hintapolitiikka ovat saatavuusongelmien taustalla.