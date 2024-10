Kukkakauppiaita ei kaduta ★

Padaskukan uusien yrittäjien ensimmäinen vuosi sujui käsikirjoituksen mukaan

Laura Ahlqvistilla ja Marjo Kontralla tuli viikko sitten vuosi täyteen kukkakauppa- ja hautauspalveluyrittäjinä.

– Eka vuosi on mennyt hyvin ja nopeasti, toteavat Padaskukan yrittäjät. Yrittäjyys ei kaduta.

Kukkakauppa-ala on tunnetusti sesonkiluonteinen, oli yritys sitten kaupungissa tai pikkupaikkakunnalla.

– Alkuvuosi on todella hiljainen ja sitten taas kesä­kukkasesongin jälkeen heinäkuu, mutta vaikka siihen oli varauduttu, niin kyllä ne päivät, kun ovi kävi vain kerran, olivat aika ankeita.

Ahlqvist kassalla.

Uusien yrittäjien myötä vuosi sitten Padaskukka laajensi tilojaan, perusti verkkokaupan ja hautakukkapalvelun sekä ryhtyi pitämään kursseja.

– Verkkokauppa on löydetty hyvin: sitä käyttävät pääosin ulkopaikkakuntalaiset, paikalliset useimmiten tilaavat soittamalla. Myös hautakukkapalvelu on otettu kiitollisuudella vastaan. Olemme jo laittaneet viime viikolla muutamia hautoja syyskuntoon ja pyhäinpäiväksi sekä jouluksi on jo tilattu kynttilänvientejä haudoille, kertoo Ahlqvist.

Asiakkaat ovat jo oppineet tilamaan toivomiaan kukkia, sillä kovin laajaa leikkokukkavalkoimaa ei kannata pitää.

– Ei ole noloa tilata vaikka vain yhtä kukkaa, sillä vain varmistaa tyytyväisyytensä.

– Juhannusseppelekurssi oli supersuosittu ja seppeleitä olisi mennyt kaupaksi triplasti enemmän kuin ehdimme tekemään. Joulukuulle on tulossa asiak­kaiden toivoma kranssikurssi ja osallistumme edellisvuoden tapaan myös muiden järjestämiin tapahtumiin.

Myös hautauspalvelut

Vaikka uudet palvelumuodot ovat lähteneet hyvin liikkeelle, vieläkin osalle ihmisistä tulee yllätyksenä, että Padaskukasta saa edelleen täydet hautauspalvelut.

Entinen Säästöpankin kiinteistö on tällä hetkellä myynnissä, mutta kuntalaiset voivat huokaista helpotuksesta, sillä Padaskukka jatkaa, vaikka joutuisi kiinteistön omistajavaihdoksen myötä muuttamaan.

– Niin kauan kun sähkö ja vesi toimii, ollaan tässä. Luulen, että sukulaiset eivät ole tulossa muuttotalkoisiin, joten jos joudutaan lähtemään, niin tilataan kyllä Niemi paikalle, nauraa Ahlqvist.