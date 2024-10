PaMaasin offroadtiimi toi ”pojan” kotiin toista kertaa peräkkäin ★

Padasjoen Maastoautoilijoiden miehet Janne Roslund, Anssi Perälä ja Juha Salonen kävivät viime viikonloppuna Hirvensalmella uusimassa viimevuotisen Finland Trophy Retro -maastoautosuunnistuskilpailun standard-luokan voiton.

Tänä vuonna, ikään kuin vahingossa, joukkue sai kasaan myös koko kilpailun isoimman pistepotin.

Kisaan lähdettiin Roslundin sinisellä Suzukilla, jolla myös edesvuoden voitto oli irronnut.

– Vappuna sillä oli viimeksi ajettu ja muistini mukaan auto jäi ihan ajokuntoon. Torstaiehtoona siihen vaihdettiin öljyt, oikeastaan mitään muuta autolle ei tehty, kertaa kuskina toiminut Roslund.

Vinssimies Juha Salosen pipo näkyy kiven takaa, apukuski Anssi Perälä keltaisessa takissa näyttää ajolinjaa Janne Roslundille. Kuva: Mikael Torppa.

Kuljettajan mukaan kisa eteni peruskaavalla.

– Ensimmäisten joukossa rasteja hakemaan pehmeiltä paikoilta ja sitten jatkettiin kovempaan maastoon. Tällä kertaa ei oltu edes pahasti jumissa missään, kun kuivan kesän jälkeen pehmeät paikatkaan eivät olleet niin kovin pehmeitä. Mutta kyllä me sentään auto saatiin likaiseksi.

20 tuntia kestävä kisa sujui PaMaas-joukkueelta kipparin mukaan oletusarvoa paremmin.

– Aamuyöstä oltiin puolitoista tuntia hukassa. Tai tiedettiin kyllä suurin piirtein missä ollaan kartalla, mutta ei löydetty rastia.

Kalusto kesti koko suunnistuskilpailun hyvin ja remonttia ei tarvinnut tehdä tällä kertaa ollenkaan.

– Ainahan sitä tulee silti kiire loppua kohti, kun huomataan, että vartin–kahdenkymmenen minuutin päästä pitäisi olla maalissa. Jos maaliin ei saavu ajallaan, tulee joukkueelle pistemenetyksiä.

Joukkue ei enää tänä vuonna osallistu kilpailuihin. Auto laitetaan naftaliiniin ja kaivetaan taas esille vappusafariin.

– Ollaan 11 vuotta putkeen käyty Hirvensalmella Finland Trophy Retro -kisoissa, niin onhan sitä ensi vuonna koitettava jatkaa.

Ensimmäinen Finland Trophy Retro -kisan voitto irtosi Roslundin muistin mukaan viisi tai kuusi vuotta sitten. Välissä oli muutama, ei niin voittoisa suoritus, sillä auton kanssa oli teknisiä ongelmia.

– Kisoihin pitää aina lähteä tosissaan, mutta ei vakavissaan. Kyllä sillä mielellä aina lähdetään, että reissussa pitää olla hauskaa.

Kuvat: Mikael Torppa.

Padasjoelta kaksi muutakin joukkuetta

Edustus paikkakunnalta oli muutenkin vahva; Team Suonsilmä (Merja ja Reijo Perälä) sijoitui standard-luokan viidenneksi ja kuudenneksi tuli ensimmäistä kertaa perhejoukkueena kisaan osallistunut Team Keinuhonka.

– Samu osti vuosi sitten auton ja oli tässä liikkeelle­paneva voima. Nikohan on ennenkin ollut kisassa mukana, mutta minä ja Samu olimme ensikertalaisia, kertoo Kalle Jaakkola.

– Hienoimpia tapahtumia, mihin minä olen osallistunut. Kyseessähän on poikkeuksellinen kisa, jossa suunnistetaan pimeässä ja valvottua tuli neljäkymmentä tuntia putkeen.

PaMaas-joukkueen voittosuoritusta Jaakkola pitää huikeana.

– Vahvaa osaamista on joukkueessa, muuten ei saa tuollaista pistemäärää kerättyä. Mutta aina kun tekniikkaa on mukana, niin tuurilla on myös oma osuutensa.

Kallella ja pojilla ei ollut kisaan lähdettäessä tulostavoitteita.

– Lähdettiin pitämään hauskaa ja vaan ajelemaan, joten kuudes sija tuli ihan yllätyksenä. Jälkeenpäin ajateltuna lähdettiin vähän liiankin laiskasti liikkeelle, sillä yleisörasteja olisi voinut kerätä enemmänkin ja siten saanut helposti parennettua asemia.

– Maastoautoilijat ovat reilua porukkaa, he neuvovat auliisti ja rehellisesti noviiseja. Jätettiin kaikki pahimmat rastit hakematta, mutta vinssiä käytettiin siitä huolimatta.

Auton tekniikka pelasi hyvin, eikä remonttiin tärvääntynyt aikaa.

– Auto oli ostettaessa aika valmis, mutta kyllä Samu siihen teki tiettyjä parannuksia. Viimeisinä iltoina oltiin Nikon kanssa vähän siinä apuna.

Keli oli Hirvensalmella viimeisen päälle hyvä. Mukana oli ennätysmäärä autoja, joten paikotellen syntyi jopa pientä ruuhkaa.