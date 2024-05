Hiussoppi saa syksyllä uuden yrittäjän ★

Hiussopissa on meneillään vahdinvaihto, kun Satu Rasa on 40-vuotisen uran jälkeen jättämässä työelämän. Työharjoitteluun lokakuussa tullut Susanna Polkutie on alan opinnoissaan loppusuoralla ja saa paperit käteen syksyllä – silloin hän ryhtyy uudestaan yrittäjäksi jatkaakseen perinteikästä parturikampaamoa synnyinkunnassaan.

Satu Rasa vaihteeksi asiakkaan roolissa. Susanna Polkutie tuolin takana.

Onni onnettomuudessa oli, että kun marraskuun liukkailla Rasa kaatui ja mursi ranteensa, harjoittelija pystyi ottamaan vetovastuun. Yrittäjä itse oli ”seuraneitinä” ja antamassa pitkän kokemuksen pohjalta hyviä käytännönneuvoja.

– Syksyllä tulee 41 vuotta täyteen. Koulun jälkeen olin töissä Nurmijärvellä, Vantaalla ja Lammilla, kunnes vuonna 1983 palasin Padasjoelle, kertoo Rasa.

Padasjoella myöskin syntynyt Polkutie oli hakenut viime vuonna tradenomikouluun valmistuttuaan juuri merkonomiksi, mutta jäi ½ pisteen päähän.

– Olin yksissä juhlissa, jossa erään padasjokelaisen kanssa tuli puheeksi, että Satu etsii jatkajaa.

Opinnoissaan vääksyläinen pystyi hyödyntämään aikuiskoulutustukea. 9 kuukaudessa tuli suoritettua 155 opintopistettä.

– Tekemällä oppii, jokainen pää on aina omanlaisensa. Nöyryys pitää säilyttää; jos rupeaa ajattelemaan, että on hyvä, ei kehity.

Kauneusalalla ihmisiä pitää pystyä tulkitsemaan. Parturointi on myös tekniikkalaji:

– Koulussa sanottiin, että kun kolme kertaa leikkaa saman asiakkaan hiukset, ollaan samalla aaltopituudella. On ollut kiva huomata, että itsellenikin on jo tullut vakioasiakkaista Vääksystä asti.

Kesäaikaan myös mökkiläisiä

Yksi padasjokelaiskampaamo on hiljattain lopettanut ja asiakkaat hajaantuneet jäljellä oleville.

Permikset ovat tehneet uuden tulemisen, kuten monet muutkin muoti-ilmiöt. Nyt nuoret pojat haluavat ”Rovanperä-tukan”.

– Permanentit on yksi lemppareistani. Se on valinnainen tutkinnon osa, jonka monet jättävät opiskelematta. Permanentti on hyvä rakennekäsittely, joka antaa tukea ja vahvuutta hiuksille, tietää Polkutie.

Aineet ovat takavuosista kehittyneet, eivätkä vahingoita hiuksia toisin kuin monet kotivärjäykset ja etenkin värinpoistot. Hius voi monien värinvaihtojen jälkeen olla todella haperoa.

Kampaamo on myös asiantunteva hiustarvikemyymälä. Asiakkaat ostavat usein mukaansa pesu– ja hoitotuotteita, mutta niitä tullaan hakemaan myös erikseen. Shampoiden ja hoitoaineiden lisäksi hyllyssä on hoitotuotteita myös hiuspohjalle.

Kahdeksan vuotta kauneushoitola Vääksyssä

Hiussopin nimi vaihtuu yrittäjän vaihtuessa syksyllä. Uusia palvelujakin tulee valikoimaan: Polkutie aikoo tehdä ripsiä ja hemmotteluhoitoja kuten intialaista päähierontaa.

– Ihmiset kaipaa arjen luksusta. Kosmetologina tuli usein tehtyä kellon ympäri päiviä. Mutta ajan saatossa olen ymmärtänyt myös, että on tärkeää huolehtia omasta työssä jaksamisesta, vaikka olen täälläkin valmis tekemään pitkää päivää ja tarjoamaan myös ilta-aikoja.

Työkokemusta Polkutiellä on myös kaupan alalta ja viimeksi perintätoimistosta, josta Polkutie on virkavapaalla. Lukio jäi kesken, kun Polkutie meni alle 16-vuotiaana vakituiseen työhön ABC:lle. Opiskeltuaan tarjoilijaksi hän työskenteli useissa Osuuskauppa Hämeenmaan toimipisteissä sekä salin puolella että keittiössä.

38-vuotiaalla Polkutiellä on täysi-ikäinen tytär, kaksi muuta lasta ovat iältään 11 ja 5 vuotta. Mies on reissutöissä, mikä on vaikeuttanut harrastustoimintaa. Oman jaksamisen kannalta lenkkeily, kuntosalitreeni ja uimahallikäynnit ovat tärkeitä.

– Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. Meillä menee jutut Sadun kanssa tosi hyvin yksiin, ollaan molemmat ulospäin suuntautuneita ihmisiä. Täällä olen oppinut senkin, että ”ei se iäksi pilalla ole”. Hius kasvaa 1–2 senttiä kuukaudessa, joskus enemmänkin.

Heinäkuun Polkutie pitää lomaa. Kesällä maanantaisinkin saa aikoja, kun Rasa aikoo olla työmaalla. Eläkepäivien alkaessa syksyllä ehtii sitten vaihtaa vapaalle.