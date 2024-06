Uudistuneessa Päijännepurjehduksessa ohjelmaa

Päijännepurjehduksen lähtösatama Padasjoella täyttyy kilpailijoista ja erilaisesta ohjelmasta perjantaina ja lauan­taina 19.–20.7. Yleisönkin kelpaa kokoontua uudistettuun satamaan.

Laivarannassa on nyt suuri näyttö, jolta voi seurata veneiden etenemistä.

Päijännepurjehdus on myös mukana Padasjoen kunnan Kasarikesä–teemassa.

– 80–luvun purjeveneet ovat kilpailussa mukana miehistöineen. Tuomme myös esille Päijännepurjehduksen 80–lukua ja sen ajan jakson tapahtumia, kertoo purjehdustapahtuman johtaja Petri Korteniemi.

Ohjelmassa on mm. viimevuotisten luokkavoittajaveneiden ja –kippareiden esittely sekä Päijännepurjehdus–konkareiden haastatteluja. Venepoliisi ja Järvipelastajat esittäytyvät, lisäksi voi kokeilla melontaa ja sup–lautailua. Päijän–veneen soutuveneet ja J70–purjevene ovat esittelyssä, lapsille on optimistijollailuun tutustumista ja radio-ohjattavien purjeveneiden näytöskilpailu. Pidä Saaristo siistinä ry esittelee omaa toimintaansa ja ottaa kesäasukkaiden vanhat kalastusvälineet kierrätettäväksi vastaan.

Selostus livenä

Jättinäytöltä voi seurata kilpailun haastatteluja ja gps–seurannan avulla tapahtuman kulkua. Lähdöt selostetaan livenä, jotta katsojien on helpompi seurata Päijännepurjehduksen etenemistä. Padasjoen eri yhteisöt esittäytyvät satamassa. Timo Taikuri on myös paikalla, perjantai iltana esiintyy The Birds –bändi Palas–ravintolan teltassa.

Tapahtuman ohjelmaosuudet alkavat perjantaina 19.7. klo 12 ja lauantaina 20.7. klo 9. Päijännepurjehduksen kisalähdöt ovat lauantaina klo 11, 11.30, 12 ja 12.30 Padasjoen sataman edestä.

Ilmoittautuminen kisaan on auki, ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan 15.7. asti. Jälki–ilmoittautuminen on mahdollista vielä lauantaiaamuun 20.7. asti.