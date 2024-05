Torstaina toukokuun 2. päivänä 1974 ★

Tämänvuotisissa taloustietokilpailuissa Padasjoen yhteiskoulussa selviytyi A luokan voittajaksi Rauno Hännikäinen 50 p, 2) Seija Jaakkola 44 p. B luokan Seppo Pahta 50 p, 2. Kaija Karimäki 49 p. Osanottajia oli kaikkiaan 65. Kuvassa lisäksi rehtori Olavi Koskinen, maist. Pertti Hietanen ja KOP Padasjoen konttorinjohtaja Pekka Mäkijärvi.

Taiteilija Viena Mertsalmi osti kunnalta Kauratteen kansakoulun. Nyt koululla on saatu kunnostus- ja muutostyöt valmiiksi; juhlasalista on tehty varsinaiset näyttelytilat, toinen luokkahuone on kutomo- ja suunnittelutilana. Kaunista hirsiseinäistä hallia Mertsalmi on myöskin käyttänyt töitten esillepanotilana.

Padasjoen kehitys vauhtiin. Suunnitelmissa on palvelutason ylläpitäminen, asukasmäärän lisääminen ja uusien pysyvien työpaikkojen luominen kuten jo vuodenvaihteessa valmistuneessa kuntasuunnitelmassa todettiin. Teollisuustyöryhmä mietti työvoima- ja koululaiskuljetusten niveltämistä toisiinsa. Kunnan tulisi osallistua tuotekehittelyyn ja yhteistoiminnan tukemiseen rahallisesti. Pellavan jalostusmahdollisuuksia tulisi tutkia ja saada kuntaan rakennusurakoitsija. Ryhmän mielestä lentokenttä olisi tarpeen Padasjoella.

Hevoskuljetukset vähäisiä metsätaloudessa. Metsätöissä on koneiden osuus huomattavasti lisääntynyt. Puutavaran lähikuljetukset hoidetaan metsätraktoreilla 80–prosenttisesti. Hakkuiden koneellistuminen alkoi vuonna 1968, jolloin valmistui ensimmäinen monitoimikoneen prototyyppi. Siitä kehitettyjä hakkuukoneita on nyt käytössä Suomessa 28. Harvesterikoneita, jotka myös kaatavat puut, on käytetty vain Amerikassa.

Arrakosken postin vaiheita. Ostin marraskuussa 1925 talon, jossa oli postiasema II ja siitä alkoi postinhoitourani. Samassa talossa oli myös puhelinkeskus. Vielä nykyisinkin posti on samassa talossa. Postihevosen aisakellon kilkahdus saattoi kuulua mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä. Ensimmäinen hevospostia kuljettanut oli Litun Rike Kuhmoisten Harmoisista. Neljä miestä ehti kuljettaa hevospostia, Riken jälkeen Heikkilän Aaretti, Posti-Juonas ja Annilan Jussi. Sitten alkoi kulkea postiauto Hämeenlinnasta Kuhmoisiin. Postia alettiin sitten kuljettaa myös henkilöautolla: ensin Härkälän Janne, sitten Nauksyrjän Jukka. Aina lähti meidän postista myös kaksi jalkapostia: he kulkivat kelkalla, suksilla, pyörällä tai jalkaisin. Kummallakin oli 10 km matka taivallettavanaan. ”Riimerkkien” kiinnitys ja lipominen oli kovaa hommaa vallankin joulun alla. Kaikki postisäkit oli sinetöitävä lakkaleimasimella ja se lakankäry sai pään kipeäksi.