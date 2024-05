80-luvun tunnelmiin Kotiseututalon näyttelyssä

Koulukuvia, lehtileikkeitä, valokuvia, vaatteita, julisteita… Monenlaista kasariteemaan liittyvää on tästä päivästä alkaen esillä Kotiseututalon Nostalgia-näyttelyssä. Itseään ja tuttuja voi bongailla kuvista ja 80-luvun muistoihin uppoutua 8.5. saakka, minkä lisäksi näyttely avautuu uudelleen kesäkuussa. Kuvat ovat Jouko Latvan, Padasjoen Sanomien, Jari Sipisen ja kunnan arkistoista.

Koivu ja Tähti -festarin järjestämisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Kunnassa päätettiin laajentaa juhlavuositeemaa koskemaan koko 1980-lukua ja tuleva kesäkausi onkin julistettu kasarikesäksi. Näyttely on Kasarilla kesään -teeman ensimmäinen tapahtuma, seuraava on jousikonsertti 27.5. Mainiemen sahalla. Kesäkuussa sahalla esiintyy Epppujen coverbändi. Päijännepurjehduksen iltabileet satamassa vedetään nekin kasariteemalla ja ennen Dingon esiintymistä ja kesänpäätöstä on yhteislaulutilaisuus Jari Puhakan laulattamana.