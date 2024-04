Padasjoki-seura etsii Lammin ja Padasjoen miehen kansallispuvun päähineitä sekä kaavoja ja ohjeita.

Lammin ja Padas­joen miehen kansallispuku koottiin 1980-luvun alkupuolella ja Padasjoki-seuran omistama mallipuku on tällä hetkellä esillä Kotiseututalolla, mutta valitettavasti siihen kuuluneet päähineet ovat joutuneet erilleen puvun muista osista. Myös tarkastusmateriaalit, puvun kaavat ja ohjeet ovat hukassa.

Pukuun on tehty kaksi päähinettä: Kiiltäväpintainen lakki – musta villakankainen lakki, jossa on kova, kiiltäväpintainen lippa sekä

neulottu varraslakki – kirkkaan punainen villalangasta neulottu kaksinkertainen pipo, jossa on lankatupsut päälaella.

Kaavat ja ohjeet, tarkastusmateriaalit

Puvun kaavat ovat jonkinlaiselle isolle paperille piirrettyjä ja mahdollisesti joko rullalla tai taitettuna. Puvun valmistusohjeet ovat A4-kokoisella paperilla ja ohjesivuja on noin 20–30 kpl. Siitä, millaista puvun tarkastusmateriaalia Padasjoki-seuralle on 30 vuotta sitten annettu, ei ole tarkempaa tietoa.

Padasjoki-seura on kyseisen puvun tilaajaseurana puvun koti ja tarkoituksena on edistää kyseisen puvun yleistymistä sekä tarjota puvusta kiinnostuneille sekä tietoa että mahdollisuudet puvun valmistamiseen. Tähän mennessä pukua on valmistettu vasta kymmenkunta kappaletta.

Jos Sinulla on muistikuvia tai tietoa, missä kyseiset päähineet ja paperit voisivat olla, pyydämme ottamaan yhteyttä Padasjoki-seuraan sähköpostitse padasjokiseura@gmail.com

Padasjoki-seurassa ollaan kiinnostuneita myös Padasjoen kansallispukuihin liittyvistä kuvista ja muistoista, joita on tarkoitus koota yhteen ja saada esille Kotiseututalolle pukujen yhteyteen.