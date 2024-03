Osuuspankin kesätyökampanjassa kolme paikallista yhdistystä ★

Kesäduuni OP:n piikkiin –kampanjassa on mukana kolme padasjokelaisyhdistystä. Nyt tarvitaan 15–17-vuotiai­den hakemuksia viimeistään 31.3.

Kellosalmen kyläyhdistys hakee apulaista Enni Idin taiteilijakodille. Apuhenkilöä tarvitaan mm. Ennin tavaroiden luettelointiin, lasten ohjaamiseen maalaushommissa ja kesäkahviossa auttelemiseen 1.–14.7.

Padasjoen 4H-yhdistyksellä on haussa kaksi työntekijää: taidenäyttelyn lipunmyyjä ja kierrätyskeskustyöntekijä. Kiertiksessa työ on tavaroiden vastaanottoa ja läpikäyntiä, asiakaspalvelua sekä siivous- ja järjestelytöitä. Kotiseututalolla on heinäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa Enni Idin 120-vuotisjuhlanäyttely. Lipunmyyjältä toivotaan itsenäistä työ­otetta, hyviä sosiaalisia taitoja ja hyvää paikallistuntemusta, englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Padasjoki-seura puolestaan etsii muotoilija-askartelijaa. Kesäkuun kahdelle ensimmäiselle viikolle haluttaisiin näppäräsorminen käsi­työläinen tekemään vaikka etänä itse valitsemallaan tekniikalla paperimassasta, savesta tai muusta materiaalista pirtin pöydälle ja astioihin tekoruokia kuten ruisleipiä, kaloja, herneitä yms. Makasiinimuseolle.