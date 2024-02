Torstaina helmikuun 28. päivänä 1974 ★

Virka-auto Padasjoen poliisille. Padasjoen nimismiespiirin toiminta ja palvelu tehostuvat, kun piiriin saatiin virka-auto. Se on varustettu radiopuhelimella ja muilla tarpeellisilla laitteilla. Virka-auton saaminen on merkittävä parannus poliisin toimintaan, sillä poliisiasemalla päivystävä poliisi voi nyt illallakin lähteä kierrokselle, sillä Lahden poliisiasemaradiolla saa yhteyden Padasjoen poliisiautoon.

Kuvassa konstaapeli Olavi Väisänen esittelee virka-autoa.

Kunnanjohtaja Komulainen: Kuntaan kuuluu. Asikkalan ja Padasjoen kansanterveystyön kuntainliiton perustamissuunnitelmassa edellytetään, että Asikkalaan rakennetaan 33–paikkainen vuodeosasto. Lääkintöhallituksen mielestä vuodeosaston rakentamista pitäisi siirtää 1980-luvulle, mutta on myöntänyt 3 milj. mk Asikkalan avohuoltotilojen rakentamiseen. Edelleen lääkintöhallitus ei hyväksynyt Padasjoen vuodeosaston vuodesijamääräksi 15, vaan se jätettiin yhdeksitoista. Padasjoen kuntahan rakensi muutama vuosi sitten avohoitotilat ja siinä yhteydessä suoritettiin silloisen sairaalan perusparannus. Sikäli tilanne näyttää hyvältä, että Padasjoelle on nyt saatu toinenkin terveyskeskuslääkäri.

Kunnan omistamat tontit on kaikki myyty nykyiseltä kaava-alueelta. Uusia tontteja on nyt saatu kaavoitetuksi yli 40. Koiravuoren alueella on 2 rivitalotonttia ja 33 omakotitalon tonttia. Koiravuoren päätie on nimeltään Kukkatie ja kortteleiden nimet ovat kaavassa Vuokko-, Kielo- ja Näsiätie.

Padasjoen Yhteiskoulun neljännet ylioppilaskokelaat heittivät helliä jäähyväisiä koululleen. Tämän vuoden abit olivat edellisistä vuosista poiketen sonnustautuneet syntymävuosikymmenensä, 50–luvun rockarinuoriksi. Aamupäivällä vilahteli koulun käytävillä nahkatakkeja, piukkoja farmareita ja rasvaisia lettejä. Päivä aloitettiin rajulla rokinsoitannalla ja sitten alkoi serenaadien laulaminen opettajille. Päätilaisuus oli ruokatunnin jälkeen ala-aulassa, jonne oli ahtautunut ennennäkemätön määrä väkeä. Muisteltiin menneitä ja jaettiin tunnustuspalkintoja. Opettajat lunastivat piirrettyjä muotokuviaan korkealla hinnalla. Kokelaat hurjastelivat tänä vuonna Seppälän traktorilla. Vilustuminen oli melko lähellä vesikampausten uhatessa jäätyä. Illalla juhlinta jatkui MTK:n majalla Virmailassa.