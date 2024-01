New Port Padasjoki saa uuden satamapäällikön ★

Mainiemellä New Port Padasjoen uutena satamapäällikkönä aloittaa 1.2. Kenneth Björkman, kun nykyinen päällikkö Ari Blomberg jättää tehtävän.

– Olen nyt aloittamassa kolmatta vuotta New Port Sysmän satamapäällikkönä. Koska tehtävä on suurimmaksi osaksi hallinnollinen, pystyn hyvin hoitamaan myös Padas­joen sataman asiat samalla, toteaa Björkman.

New Port Sysmä jakautuu kahteen lähellä toisiaan olevaan satamaan: Suopeltoon ja Ilolaan. Suopellossa on 34 venepaikkaa, Ilolassa 62.

New Port Padasjokea Björkman kuvailee suojaisaksi, sijaitseehan se Mainiemen leirintäalueen suojissa. Sataman kotisivuillakin otsikkona on ”turvallinen satama Päijänteen sydämessä”. Paikkoja on 5–15 metrin pituisille veneille yhteensä 91. New Port –ketjuun kuuluvan sataman on suunnitellut ja rakentanut Marinetek. Venepaikkalaskut tulevat maksuun helmikuussa ja uusi veneilykausi alkaa taas vapun tietämillä.

– Yrityksellä on hyvä yhteistyöporukka, kaikki asiat hoidetaan todella hyvässä hengessä. Ja pääsääntöisesti myös asiakkaat ovat liikkeellä hyvällä mielellä, kun venepaikka-asiat liittyvät kesään ja vapaa-aikaan.

Veneily on kuulunut ”Kenun” elämään lapsesta asti. Hän oli kansimiehenä yhteysaluksella jo 15-vuotiaana ja toimi pelastuslaitoksella veneenkuljettajana pätevyyskirjan suoritettuaan. Lisäksi takana on vuosien huviveneily, lähinnä välillä Imatra–Hanko.

– Meillä on 36-jalkainen teräspurjevene, joka on ollut viime vuodet projektina. Se valmistuu heinäkuussa, mutta vuodesta en tiedä. Nyt mennään alle viisimetrisellä pulpettiveneellä ympäri Tehinselkää.

Satamapäällikön veneilykausi on pitkä. Viime vuonnakin jäätä oli jo järvessä, kun vene nostettiin talviteloille.

Työuransa Björkman teki Itä-Uudellamaalla ylipalomiehen virassa. Eläkepäiviä hän viettää emäntänsä kanssa Sysmän keskustassa.

Syntyisin Björkman on Sipoosta. Ensikosketuksen Padasjokeen hän sai jo varhain:

– Olin jo pikkupoikana Palo-Taruksen palokuntanuorten leirillä monta kertaa, se tulee aina ensimmäisenä mieleen Padasjoesta. Mutta mielestäni Padasjoki ja Sysmä ovat monessa asiassa samanlaisia, molemmat ovat kesä– ja mökkikuntia.

Kun uudelta satamapäälliköltä kysyy, kuinka usein hän pääsee Päijänteelle, on vastaus helppo: aivan liian harvoin.