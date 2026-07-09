Päijät-Hämeessä Lottoa pelataan innokkaimmin Sysmässä ja Heinolassa. Vuonna 2025 molemmilla paikkakunnilla pelattiin täysi-ikäistä asukasta kohden Lottoa 72 eurolla koko vuoden aikana.
Maakuntatilaston kakkossijaa pitää Padasjoki 69 eurolla. Koko maan tilastossa Padasjoki on sijalla 61.
Valtakunnallisesti Lottoa pelataan innokkaimmin Lapin maakunnan Pellossa, jossa vuonna 2025 kunnan täysi-ikäiset asukkaat käyttivät keskimäärin 94 euroa seitsemän oikean numeron jahtaamiseen.
Vuosien varrella Loton päävoittoja on osunut Päijät-Hämeeseen yhteensä hieman yli 81,7 miljoonan edestä.
Padasjoella 3. innokkaimpia lottoajia ★
Päijät-Hämeessä Lottoa pelataan innokkaimmin Sysmässä ja Heinolassa. Vuonna 2025 molemmilla paikkakunnilla pelattiin täysi-ikäistä asukasta kohden Lottoa 72 eurolla koko vuoden aikana.